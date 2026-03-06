Emanuele, fontanero italiano: "Empiezo a las 10 a trabajar y gano 950 euros en solo 6 horas atendiendo a 3 clientes"

Las claves nuevo Generado con IA Emanuele, un fontanero italiano, logra facturar 950 euros en solo 6 horas de trabajo atendiendo a tres clientes. En Madrid, la tarifa media por hora de fontanero ronda los 40-45 euros, aunque puede variar según el servicio y el horario. Los trabajos realizados por Emanuele incluyeron el montaje de un calentador de gas, un desatasco y la sustitución de un termo eléctrico. Las tarifas por servicios especiales, como nocturnos o festivos, pueden llegar hasta los 90 euros por hora, aumentando la facturación de los profesionales del sector.

Buscar un empleo no es una tarea fácil. Especialmente si no tenemos unos estudios que hayan guiado nuestros pasos hacia un sector en concreto. Por ello, muchas personas terminan buscando posiciones en las que puedan ganar dinero de una manera rápida sin requerir una gran formación. Uno de los ejemplos más demandados, sobre todo en regiones como la Comunidad de Madrid, es la fontanería.

Según estudios y análisis sectoriales, la ocupación de fontanero (grupo 7221) representa menos del 0,5% del total de trabajadores de la Comunidad de Madrid. Por ello, el número de profesionales dedicados a este oficio se cifra en unos miles de personas, incluyendo autónomos y trabajadores en empresas de construcción e instalaciones.

Este es un puesto para el que no se requiere una gran formación y que permite en unos pocos meses ponerse a funcionar y, sobre todo, a facturar. Aunque, dependiendo de la región, los ingresos varían mucho de unas zonas a otras. En Madrid, la tarifa por hora de un fontanero suele moverse entre 25 euros y 65 euros para servicios estándar en horario laboral, con una media aproximada de unos 40‑45 €/hora.

Eso sí, muchos profesionales suelen añadir una tarifa mínima de desplazamiento que suele oscilar entre los 30 y 40 euros. Eso hace que su facturación crezca por cada hora de trabajo. Sin embargo, se podría decir que en Madrid, estos profesionales cobran mucho menos de lo que perciben compañeros del sector en otras zonas, tal y como se puede comprobar a través de redes sociales.

Y es que muchos profesionales del sector acostumbran a contar su día a día como es el caso de Emanuele, un fontanero de origen italiano que presume en internet de haber alcanzado un nivel de satisfacción de sus clientes que le permite vivir muy bien. De hecho, en una jornada trabajando apenas 6 horas es capaz de facturar hasta 950 euros. Y así cuenta sus secretos.

Cuánto gana un fontanero

Nadie dijo que ser fontanero fuera fácil. Sin embargo, sí supone una profesión que, con un poco de suerte y mucho esfuerzo, puede darnos grandes resultados económicos. Para empezar, es ideal para aquellos que no tienen muy claro a qué dedicarse, ya que con solo unos pocos meses de preparación podremos ponernos en marcha. Y si todo va bien, ponernos a facturar rápidamente.

Aunque los datos indican que si lo hacemos en Madrid lo tendremos un poco más complicado. Por ejemplo, en la región, por trabajos como un desatasco se cobra entre 60 y 150 euros, según la complejidad de la maniobra. Por la reparación de una fuga sencilla, entre 50 y 150 euros. Y por un cambio de grifería de 40 a 120 euros.

Además, estos profesionales también tienen tarifas especiales por servicios nocturnos, festivos o exprés donde el precio por hora suele aumentar hasta los 80 o 90 euros. Sin embargo, estos precios contrastan con los datos de facturación de Emanuele, un fontanero italiano que cuenta sus andanzas y aventuras en sus redes sociales.

Y, sobre todo, que muestra cómo gana unos 950 euros en solo 6 horas de trabajo. Sin duda, una jornada tan reducida como productiva. En uno de sus vídeos muestra cómo arranca su día a las 10:00 horas de la mañana y lo concluye a las 16:00 horas atendiendo a solo 3 clientes.

En sus servicios realiza el montaje de un calentador de gas, un desatasco y la sustitución de un termo eléctrico. Tres operaciones que para él son más o menos rutinarias, pero que requieren de una cierta preparación. Por el primero de los servicios cobró 350 euros en concepto de mano de obra, ya que el cliente ya disponía del aparato.

Por el segundo de ellos, la factura ascendió a 170 euros. Y el último trabajo le supuso una ganancia de 430 euros en lo que fue sin duda la tarea más compleja, al menos de esfuerzo, ya que tuvo que cambiar un termo de 80 litros en un quinto sin ascensor, por lo que tuvo que estar subiendo y bajando todo el instrumental necesario. Al cobro de la instalación hubo que añadir ese desgaste.

De esta manera, y con solo 6 horas de trabajo, Emanuele había realizado una jornada de lo más productiva con una facturación que se acercaba a los 1.000 euros, demostrando cómo se puede ganar dinero en su sector.