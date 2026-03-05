Rita Maestre denuncia acoso tras la difusión de la dirección de su casa: "Vienen hombres borrachos a pagar por sexo"

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la vicealcaldesa Inma Sanz, ha condenado el acoso y ha garantizado a Maestre toda la protección necesaria.

Maestre atribuye este acoso a su condición de mujer, de izquierdas y feminista, y asegura que seguirá luchando contra quienes la hostigan.

Desde hace casi un año, hombres borrachos llaman a la puerta de su vivienda creyendo que pueden pagar por sexo, lo que genera miedo e invasión de intimidad.

Rita Maestre ha denunciado acoso tras la difusión de la dirección de su casa en anuncios anónimos en Internet como lugar donde se ofrecen servicios sexuales.

Rita Maestre, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, ha denunciado este jueves en su perfil de X que desde hace "más o menos un año" han aparecido "hombres que llaman a la puerta" de su casa "por la noche".

En un vídeo, que ha colgado en la citada red social, Maestre denuncia que estas personas han llegado a "subir a la puerta de su casa y decir 'Rita, abre la puerta'".

"Cuando pregunté quién era, me dijo que había estado hablando conmigo a través de Telegram", cuenta Rita Maestre en su vídeo.

Os quiero contar algo que me viene pasando desde hace un año.



Las mujeres estamos hartas del miedo y el acoso, pero no nos van callar: vamos a plantarles cara. pic.twitter.com/4y1Q9NThYn — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 5, 2026

Al parecer, tras denunciar estos hechos a la Policía, los agentes contaron a Maestre que alguien "conoce la dirección" de su casa y "la ofrece en Internet en anuncios anónimos como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales".

"Hay alguien que le da la dirección de mi casa a hombres que creen que pueden venir aquí a pagar por sexo", afirma Rita Maestre en el vídeo.

Al parecer, esta situación se da con frecuencia: "La última vez fue hace dos semanas y los hombres que vienen están borrachos en muchas ocasiones".

De este modo, Maestre denuncia "el miedo" que sufre después de que la dirección de su casa se haya difundido como "un lugar en el que se paga por sexo".

"Es la repugnancia y la invasión de la intimidad. Tengo una niña de tres años y una de seis meses y es muy desagradable pensar que las estoy bañando o durmiendo y alguien puede llamar al timbre o aporrear la puerta de mi casa", explica la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.

Maestre dice que está segura de que "acabarán pillando" a los responsables ya que hay "una investigación en marcha", pero afirma que esto lleva pasando "casi un año": "10 meses de acoso en mi casa amparados en perfiles falsos de Internet".

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento añade en el vídeo que esto no pasaría si ella "no fuera mujer, de izquierdas y feminista": "Es acoso político por ser mujer y tener las ideas que tengo".

De este modo, Rita Maestre termina el vídeo mandando un mensaje a los acosadores que golpean su puerta: "No lo vais a conseguir, no nos vamos a callar. Vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes y nosotras vamos a dar la batalla hasta el final".

"Toda la protección que necesite"

La vicealcaldesa, portavoz y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha condenado el acoso denunciado por la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha mostrado su respaldo y ha asegurado que el Ayuntamiento le dará "toda la protección que necesite".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha trasladado un "mensaje de total, absoluta condena y repulsa ante esos hechos que está sufriendo la portavoz de Más Madrid".

"Por supuesto que cuenta con todo el apoyo, todo el respaldo y toda la ayuda desde el equipo de Gobierno Municipal y, por supuesto, en el ámbito de la protección de la Policía Municipal de Madrid para incrementar si fuera necesario esa protección", ha señalado.

Haciendo gala de la discreción necesaria en esta situación, la vicealcaldesa ha remarcado que se le dará a Maestre "toda la protección que necesite y si es necesario incrementarla, se incrementará".

"Quiero transmitir el apoyo, la repulsa total y absoluta a la situación que está sufriendo y de ayuda en todo lo que pueda necesitar por parte del equipo de Gobierno municipal", ha cerrado.