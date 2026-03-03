Un trabajador puede cogerse el permiso para cuidar familiares después de la hospitalización o el accidente, según la Ley

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo aclara que el permiso para cuidar familiares se puede tomar días después de la hospitalización o accidente. El permiso, de cinco días y generalmente retribuido, no debe iniciarse obligatoriamente en el momento exacto del evento causante. La medida permite a los trabajadores organizarse mejor y coordinar el cuidado con otros familiares según las necesidades reales. El Supremo señala que los convenios pueden mejorar este permiso, pero no limitarlo ni contar fines de semana como días de permiso si no hay mejora.

Uno de los bienes más preciados, y a la vez ingratos, es el trabajo. Algo tan necesario para vivir como doloroso cada mañana en la que toca levantarse para afrontar un nuevo día de estrés, de obligaciones y de poca gratitud. Sin embargo, el trabajo también es uno de los grandes incomprendidos, especialmente en ciudades como Madrid, donde el aprovechamiento sobre el empleado se repite cada día.

En grandes urbes como la capital abundan las grandes compañías que contratan a sus empleados aprovechándose de sus necesidades y no atendiendo a sus cualidades y habilidades. Por ello, no solo se pagan cada vez salarios más insuficientes para afrontar el coste de la vida diaria, sino que se deniegan otros permisos a los que el trabajador tiene derecho, aunque lo desconozca.

Uno de los más recurrentes y que más quebraderos de cabeza genera a los trabajadores es el permiso para cuidados de un familiar. Este es un trámite que genera muchas dudas en los empleados, que desconocen en su totalidad cuándo se puede solicitar y con cuántos días se concede. Además, se trata de un permiso sobre el que se han realizado aclaraciones muy recientes.

Sin ir más lejos, el Tribunal Supremo ha establecido una condición que muchas personas desconocían y es que este permiso, generalmente retribuido con 5 días, se puede aprovechar de diferentes maneras. Lo normal es que se haga para prestar servicios y atención a familiares enfermos u hospitalizados, o incluso que han sufrido un accidente.

Pero ahora, el TS aclara que este permiso también se puede coger incluso días después de que se haya producido dicha enfermedad o accidente. Así lo aclara el Alto Tribunal tras un fallo del 4 de febrero en el que explica por primera vez cuándo se puede coger este permiso y a partir de cuándo debe empezar a contar. Unos términos que resuelven malentendidos entre empresas y empleados.

¿Cuándo podemos pedir el permiso para cuidar familiares?

El Tribunal Supremo ha venido a aclarar una cuestión muy importante. Y es que, aunque para muchos había pasado desapercibido, ni el Estatuto de los Trabajadores ni la Directiva Europea habían establecido nunca una fecha de inicio del mismo.

Por ello, explica que "una vinculación de su inicio al evento que lo propicia implicaría a todas luces una devaluación de su potencial protector, al impedir, como ya se ha dicho, una adecuada planificación de la asistencia a la persona necesitada de ella".

Lo que la Sala de lo Social viene a explicar es que a veces el momento del accidente o de la hospitalización no implican el inicio del periodo en el que el accidentado necesita dichos cuidados y que, por ello, hay que aplicar unos principios de sentido común y lógica.

Por ello, los permisos de cuidados a familiares "no pueden administrarse de forma tal que su inicio se vincule necesariamente al evento del que dependen, sin dejar por ello margen para una distribución racional que permita una asistencia planificada y más eficaz de la persona con necesidades en función de las circunstancias concurrentes".

De esta forma, los trabajadores adquieren libertad para iniciar el permiso de cuidados cuando realmente lo necesiten y no cuando la persona tiene el accidente, es hospitalizada o intervenida quirúrgicamente. Precisamente, esta laxitud está concebida para que el empleado pueda organizarse con otros familiares en el cuidado y atención de la persona que necesita asistencia.

Además, el Tribunal Supremo aclara que dicho permiso tiene como objetivo atender al paciente que necesita ayuda por un período prolongado e indeterminado y no puede limitarse a la fecha en la que ocurre el acontecimiento.

Este permiso se encuentra en vigor en España desde el 28 de junio de 2023 y en los últimos años se han ido aclarando cuestiones conflictivas como esta. Desde entonces, la mayoría de las empresas lo han aplicado de manera restrictiva obligando al trabajador a iniciarlo cuando sucede el hecho causante.

Otra de las polémicas es que también se han contado como días de este permiso los fines de semana. El tribunal recuerda que los convenios pueden regular la materia, pero siempre que contengan una mejora en el régimen de descansos, fiestas y permisos, no de forma restrictiva.