Damián dirige la academia de oposiciones a policía con más aprobados reales de España: "Ya han entrado 6.200 alumnos"

Un temario exigente, duras pruebas físicas y complejas entrevistas para poner a prueba la estabilidad mental de los candidatos son solo algunos de los obstáculos que enfrentan los miles de aspirantes a Policía Nacional que cada año se embarcan en las oposiciones para ingresar al cuerpo.

Por eso, la preparación adecuada se convierte en un pilar fundamental para transformar esa vocación en una carrera al servicio de la ciudadanía.

Jurispol es una de las academias en las que se preparan los futuros policías que velarán por la seguridad en las calles. Tal y como figura en su web, por sus aulas han pasado más de 6.200 opositores que han ingresado en el cuerpo.

Su director, Damián Cantero, espera a Madrid Total en la entrada de la sede ubicada en el distrito de Moratalaz para hablar de la oposición y sobre la profesión de Policía Nacional en un Madrid cada día más complejo y con más habitantes.

Cantero tiene una amplia preparación académica a sus espaldas: es inspector jefe de la Policía Nacional, licenciado en Enfermería, posee el grado de Criminología por la Universidad Rey Juan Carlos, también tiene un grado en Derecho por la UNED, un máster en Ciberdelincuencia por la Universidad Nebrija y es doctor en Derecho Penal Especial por la UCAM. Casi nada.

Una clase de Jurispol. Sara Fernández

Y, además de los citados títulos, es el director de las academias Jurispol. "Solicité la compatibilidad que me permitía trabajar como Policía y llevar la dirección de estas academias a nivel nacional, también como docente", cuenta.

"Jurispol nace en 2016 y en 2017 es cuando abrimos en Madrid, la primera sede estuvo en Valencia. Vimos que había mucha deficiencia en la formación policial, sobre todo en la modalidad online, así que decimos apostar por eso en Madrid", relata Damián sobre los orígenes de la academia.

Cuenta que, en la actualidad, tienen "entre 700 y 750 alumnos" que estudian "en Madrid de manera presencial".

Pero lo cierto es que las oposiciones han cambiado mucho a lo largo de los años: "Yo empecé mi oposición en el año 2008. En aquel año, que fue el 'boom' inmobiliario, hubo 5.500 plazas para Policía Nacional. Pero en 2009, todo cambió, ya que hubo tan solo 300".

"Yo aprobé la oposición a inspector cuando había 1.900 plazas, pero los números han cambiado. En la actualidad hay un equilibrio, y se convocan unas 2.100 plazas para Policía Nacional y unas 120 para inspector", cuenta Damián sobre los cambios.

Sin embargo, aprobar la oposición es cada día "más difícil". "No es un problema de que no haya plazas, es que el perfil del opositor ha cambiado y están ahora muy formados. La escala básica requiere al menos tener Bachillerato y la escala ejecutiva requiere al menos tener un grado. Por lo cierto es que en ambas escalas los aspirantes reúnen muchos títulos, por ejemplo, en la escala básica casi todos tienen un grado", explica.

Damián Cantero en la entrada de la academia Jurispol. Sara Fernández

"Hemos tenido alumnos que han aprobado la oposición siendo doctores en Derecho. El perfil es cada vez más complejo. Ser policía es, en muchos casos, la combinación de la vocación y de querer tener un trabajo estable. Y lo cierto es que mucha gente que tiene doctorado decide tomar otro camino que no sea el de la investigación universitaria", explica.

Damián añade que "ser policía tiene una parte vocacional importante", pero, por otro lado, "cada vez hay más perfiles que no la tienen y buscan un trabajo estable". "Un policía cobra unos 2.100 euros y un inspector unos 3.000 euros, que son cantidades de dinero importantes", relata. Por otro lado, el director de las academias Jurispol matiza que, a pesar de haber perfiles diversos, "hay muchas opciones dentro de la policía", por lo que "mucha gente encuentra algo que les gusta".

Mayor competencia

Otro dato sobre los aspirantes a policía es que "en la escala ejecutiva de opositores" hay "un 70 por ciento de mujeres frente al 30 por ciento de hombres".

"El porcentaje de aprobados es variado. En escala básica un 70 por ciento suele aprobar a la primera y en la escala ejecutiva ese número se reduce al 15 por ciento. En esta última, la media para ingresar al cuerpo es de 2 a 5 años", explica.

Damián Cantero en la sede de Jurispol de Madrid. Sara Fernández

Y sobre los exámenes de ingreso: "Ahora, en escala básica, las pruebas físicas tienen la misma importancia que las teóricas. Aunque se aprueban con un 5 las pruebas físicas, ya no vale solo con aprobar, puesto que superan los procesos muchos más aspirantes que el número de plazas. Por eso, para llegar al cuerpo hace falta tener una buena nota", detalla Damián Cantero.

"Jurispol es la academia con mayor porcentaje de aprobados reales. Presentamos nuestros resultados ante notario. Somos la academia de España con mayor porcentaje de aprobados en la escala ejecutiva con 85/88 por ciento de aprobados. Y en escala básica también tenemos un alto porcentaje de aprobados", cuenta el director de estas academias.

¿Por qué hacerse policía?

En pleno año 2026, con una ciudad con cada vez más habitantes y cada vez más compleja, Damián Cantero cuenta por qué muchos aspirantes deciden tomar el camino para ser policías, más allá de la vocación.

"No tiene que ver con un problema de que inseguridad y querer combatirla. Pero sí hay mucha gente que dice que quiere un trabajo que implique ayudar a los demás y que es un trabajo con el que se van a sentir realizados", explica Damián.

Y así es. Tras la entrevista con este inspector jefe de la Policía Nacional, EL ESPAÑOL pudo hablar con seis aspirantes a Policía Nacional que estudian en Jurispol.

Alberto estudió Derecho y cuenta que le gustaba "todo lo relacionado con la justicia", por eso, vio que "la escala ejecutiva" podía poner de manifiesto sus conocimientos y su experiencia.

Una de las clases de Jurispol. Sara Fernández

"El camino es difícil y duro, pero muy enriquecedor. Las clases son exigentes, pero poco a poco se coge el nivel para poder enfrentar una oposición de este calibre".

Muy diferente es el perfil de Ana, que estudió Psicología, Criminología y Derecho y vio que "todos los caminos confluían siendo policía": "El camino a veces es frustrante, ya que hay que superarse y retarse".

Ella estudió farmacia. Explica que su camino inicial "no fue ser policía", pero se dio cuenta de que quiso "ayudar a la gente". "Esa ha sido sin duda mi mayor motivación a la hora de opositar", cuenta.

Raquel nunca pensó que acabaría en Jurispol estudiando para ser policía. "Creía que iba a dedicarme a la Biología. Pero no me gustó nada el mundo laboral relacionado con mi carrera, pero mi pareja es policía y vi que me gustaba su manera de trabajar y sus experiencias", explica esta joven.

El caso de Sara está relacionado con "el legado familiar": "Mi padre es inspector jefe de la Policía Nacional y siempre he encaminado mis pasos para ser policía. He visto de cerca la labor que hacer y la verdad es que me encanta, es mi sueño", explica

Y por último, Chema, que siempre quiso ser policía, pero estudió "Geología". "Siempre tuve una vocación para ser policía"

Seis caminos diferentes que han coincidido en Jurispol con un objetivo compartido: llegar a ser policías.

¿Y qué le depara a la profesión en el futuro? "Junto al terrorismo hay cada vez más amenazas de ciberdelincuencia. Sobre todo tras la llegada de la IA. Tenemos retos muy complejos ya que los delitos tradicionales no bajan, pero sí aumentan los ciberdelitos. Por eso, se va a necesitar mucha especialización para garantizar la seguridad en un estado de derecho como España", concluye Damián.