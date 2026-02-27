Los precios del mejor colegio del mundo que ya está en Madrid: en Reino Unido los alumnos pagan hasta 12.200 €

Proyección de la fachada del Brighton College en Madrid Cedida

El reconocido mundialmente Brighton College, considerado uno de los colegios privados más destacados del Reino Unido, llegará a Madrid. Una apertura que supone todo un acontecimiento para el sector educativo de la capital.

El colegio se ubicará en el distrito de Moncloa-Aravaca, concretamente en la calle Gobelas. Se trata de una zona residencial con alto poder adquisitivo y excelentes conexiones, factores que han resultado determinantes para su implantación.

Al frente del nuevo centro estará George Hartley, profesional con más de 16 años de experiencia dirigiendo distintos colegios en el Reino Unido.

Pero aún hay incógnitas en torno a la apertura. Una de las más importantes: los precios. Según contó el propio Hartley a este periódico "se tendrá muy en cuenta el mercado local para ajustar cada tarifa, no serán las mismas de Sussex".

Y lo cierto es que no serán precios baratos, aunque se adapten al mercado local. En el Reino Unido, los alumnos pagan entre 8.900 euros y 12.200 euros al trimestre.

Su trayectoria avala el desembarco de la institución en Madrid, donde se prevé acoger aproximadamente a 900 estudiantes. Estos se sumarán a los cerca de 9.000 alumnos que la institución ya escolariza en sus diferentes sedes internacionales.

El centro madrileño admitirá a niños y jóvenes de entre 3 y 18 años, ofreciendo el modelo educativo británico que ha convertido al colegio en una referencia global. De hecho, fue distinguido como “Colegio de la Década” por el periódico The Sunday Times, un reconocimiento que pone en valor tanto sus resultados académicos como sus instalaciones.

Las infraestructuras están diseñadas para impulsar el desarrollo integral del alumnado, combinando excelencia académica con creatividad, bienestar emocional y crecimiento personal.

Este enfoque es, precisamente, uno de los pilares que el equipo directivo quiere consolidar también en Madrid.

En declaraciones concedidas el pasado enero a Madrid Total, Hartley explicó que la capital española fue elegida tras un análisis comparativo con otras ciudades europeas como Roma y Lisboa.

Según señaló, Madrid reunía las condiciones idóneas para albergar un proyecto educativo de estas características.

La competencia entre colegios internacionales en la ciudad es notable, especialmente en el segmento de familias británicas residentes en Madrid.

No obstante, también existe una creciente demanda por parte de familias españolas interesadas en un sistema educativo internacional como el que ofrece Brighton College.

Hartley ha expresado su entusiasmo por liderar esta nueva etapa, destacando que la ubicación en Moncloa-Aravaca proporciona el entorno perfecto para un colegio moderno, inspirador y bien conectado.

El objetivo, afirma, es crear un espacio donde la curiosidad, la confianza y la amabilidad sean la base del aprendizaje.

La apertura oficial está prevista para septiembre de 2027. Previamente, las familias que deseen conocer el proyecto podrán asistir a la jornada de puertas abiertas programada para el 23 de abril de 2026.

En cuanto al modelo pedagógico, la prioridad será mantener la excelencia académica que caracteriza a la institución en el Reino Unido. Hartley subraya que este es uno de los principales motivos por los que muchas familias eligen el centro.

El sistema implantado seguirá las directrices del modelo británico. Aunque el alumnado pertenece a la generación digital, el colegio apuesta por un uso responsable de la tecnología.

Los estudiantes realizarán exámenes y tomarán apuntes a mano, una metodología que, según el director, facilita el acceso a universidades de primer nivel.

Asimismo, el proceso de admisión será riguroso y detallado, siguiendo el mismo procedimiento que se aplica en su histórica sede británica.