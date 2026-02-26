Sara Hernández, la alcaldesa del PSOE en Getafe acusada de "derrochar 1,5 M en comidas o regalitos" y "cuadriplicar gastos"

El PSOE responde recordando que durante el mandato del exalcalde popular Juan Soler se gastaron cantidades superiores en protocolo y restauración, y defiende la gestión actual de Hernández.

El PP denuncia falta de transparencia y detalla gastos concretos como corazones de metacrilato, botellas de aceite y bolsas para regalos protocolarios, además de criticar ampliaciones presupuestarias por decreto.

El PSOE niega las acusaciones y afirma que la cifra es inventada, asegurando que los gastos incluyen obsequios institucionales y dietas de concejales de la oposición, en su mayoría del PP.

El PP de Getafe acusa a la alcaldesa socialista Sara Hernández de derrochar 1,5 millones de euros en protocolo, publicidad y propaganda, y de cuadriplicar estos gastos por decreto.

Guerra en Getafe por supuestos gastos públicos millonarios. El portavoz del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, ha acusado a la alcaldesa, Sara Hernández, de haber derrochado 1,5 millones de euros en protocolo, publicidad y propaganda en los últimos tres años, asegurando que ha "cuadriplicado sus gastos por decreto" sin pasar por el Pleno.

Según el dirigente popular, la regidora socialista habría inflado de forma reiterada las partidas destinadas a gastos de representación entre 2024 y 2026, mientras "fríe a impuestos y multas a los vecinos" con la tasa de basuras y la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Ante este escenario, el PSOE de Getafe ha respondido calificando las acusaciones de "bulo" y asegurando que la cifra de 1.500.000 euros "es literalmente inventada" y no figura en ningún documento presupuestario.

Los socialistas sostienen que el PP mezcla gastos institucionales, como obsequios navideños a trabajadores, reconocimientos a deportistas o dietas de concejales de la oposición, para atribuirlos de forma engañosa a la alcaldesa.

Además, recuerdan que las modificaciones de crédito señaladas fueron aprobadas sin alegaciones ni voto en contra del PP en el Pleno.

Pero desde el partido de la oposición lo ven de otro modo. En su denuncia, Mesa ha detallado que en los Presupuestos de 2024 se consignaron inicialmente 80.000 euros para protocolo y gastos de representación de Alcaldía. Posteriormente, según el PP, se añadieron 50.000 euros por decreto, elevando la cifra a 130.000 euros.

Para 2025, siempre según la versión popular, la cantidad presupuestada fue de 50.000 euros, ampliada después con 140.000 euros más por decreto, hasta situarse en casi 200.000 euros.

En 2026 se habría repetido el mismo esquema: 50.000 euros iniciales y 140.000 euros añadidos por decreto el pasado 9 de enero, alcanzando nuevamente cerca de 200.000 euros.

El portavoz popular asegura además que, según la liquidación del Presupuesto de 2024, la única publicada hasta ahora, el Gobierno municipal habría destinado un millón de euros a protocolo, publicidad y propaganda. A su juicio, se trata solo de "la punta del iceberg", ya que denuncia que no tienen acceso a toda la información.

Entre los gastos concretos citados por el PP figuran 14.500 euros en 160 "corazones de metacrilato", otros 14.500 euros en 2.200 botellas de aceite de oliva virgen extra y casi 11.500 euros en 4.500 bolsas conservadoras grabadas a color para regalos protocolarios.

Mesa también ha lanzado una acusación política al preguntarse si "las comidas con Santos Cerdán" relacionadas con adjudicaciones como las pantallas acústicas de la A-42 se pagaron con estas partidas, aunque no ha aportado documentación adicional al respecto.

Asimismo, el PP denuncia falta de transparencia y asegura que el Ejecutivo local mantiene sin actualizar cerca de cincuenta apartados de la web municipal y del Portal de Transparencia, algunos desde hace más de una década. Por ello, ha anunciado que ha solicitado toda la información detallada sobre el destino del dinero.

El portavoz popular enmarca esta polémica en lo que considera una "extensa lista de derroches", entre ellos un "gobierno mastodóntico" que costaría 12 millones de euros, 14 millones invertidos en contenedores y camiones "que no sirven" o 300.000 euros en emisoras de la Policía Local que, afirma, no funcionan.

"Una cifra inventada"

En su réplica, el PSOE sostiene que el PP está sumando conceptos distintos para inflar las cifras. Asegura que los obsequios navideños, aceite y roscones, son para trabajadores municipales y que el propio grupo popular los ha recibido sin protestar.

También defiende que los "corazones" de metacrilato corresponden a reconocimientos institucionales a deportistas de alto nivel de Getafe.

Y que las bolsas conservadoras se entregan a escolares que visitan el Ayuntamiento dentro de un programa educativo municipal con más de 30 años de trayectoria.

Los socialistas subrayan además que 60.000 euros de los gastos señalados por el PP corresponden a dietas por asistencia a plenos y comisiones de concejales de la oposición no liberados, "todos ellos del Partido Popular".

Añaden que de esas partidas también se pagan cuotas institucionales como las de la FEMP o la FMM, así como coronas de flores en caso de fallecimiento de trabajadores municipales o familiares cercanos de miembros de la corporación.

Como contraataque, el PSOE ha recordado la etapa del exalcalde popular Juan Soler. Según los socialistas, durante su mandato se gastaron 35.559 euros en locomoción, 251.221 euros en dietas de miembros del equipo municipal y cargos de confianza, y 471.628 euros en atenciones protocolarias en una sola legislatura.

En 2013, añaden, Soler destinó 46.317,68 euros a restaurantes en 267 comidas y cenas. Ese mismo año, aseguran, gastó 12.000 euros en un restaurante en 88 visitas y 7.500 euros en otro local en 46 visitas.

Frente a ello, el PSOE afirma que las comidas protocolarias actuales, no solo de la alcaldesa, han supuesto en el último año un 0,87% de lo que gastó el alcalde del PP en restauración.

Sara Hernández es alcaldesa de Getafe desde junio de 2015, cuando accedió al cargo como candidata del PSOE. Licenciada en Derecho y abogada laboralista antes de dedicarse plenamente a la política, formó parte de la corporación municipal en anteriores legislaturas como concejala de Mujer e Igualdad, Presidencia y Seguridad Ciudadana, además de liderar al PSOE en la oposición.

Desde el Decreto de 19 de junio de 2023, dependen directamente de la Alcaldía las competencias relacionadas con Comunicación y las unidades administrativas correspondientes. Hernández ha defendido en reiteradas ocasiones su gestión y su compromiso con la ciudad en la que creció.