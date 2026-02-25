El jefe de la Policía Local de Alcalá vuelve a su puesto en Torrejón, donde se le acusa de agresión sexual y acoso

Las claves nuevo Generado con IA Luis Antonio Moreno Pascual, jefe de la Policía Local de Alcalá, ha solicitado su cese y regreso a su puesto de comisario en Torrejón de Ardoz. Moreno Pascual enfrenta acusaciones de presuntas agresiones sexuales y acoso laboral en su anterior destino en Torrejón. Su decisión de regresar responde a la voluntad de poder ejercer su defensa con mayores garantías desde su puesto de origen. Durante su gestión en Alcalá de Henares, impulsó el dispositivo antibandas, reforzó la seguridad en eventos y creó la Unidad Canina.

El comisario principal de la Policía Local de Alcalá de Henares en comisión de servicio, Luis Antonio Moreno Pascual, ha solicitado formalmente su cese a petición propia y el regreso a su plaza de comisario en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, donde ostenta su puesto de origen.

Así lo han confirmado fuentes municipales en exclusiva a Madrid Total durante la mañana de este miércoles. Según informan desde el consistorio Complutense, su decisión responde a la voluntad del propio interesado de poder ejercer su defensa con mayores garantías frente a las acusaciones de presuntas agresiones sexuales y acoso laboral que se habrían producido en su anterior entorno laboral en Torrejón de Ardoz, donde ahora regresa.

Considera que su reincorporación efectiva a dicho destino constituye la vía más adecuada para salvaguardar su honorabilidad profesional y afrontar cualquier controversia desde el ámbito administrativo en el que se ha generado.

Cabe recordar que el pasado martes 17 de febrero salieron a la luz dos denuncias de una agente de la Policía Local de Torrejón y una conserje del Ayuntamiento contra Moreno Pascual por la presunta comisión de delitos de violencia de género, lesiones y maltrato en el ámbito familiar.

Ahora, Moreno Pascual, que desempeñaba el cargo en Alcalá de Henares mediante el sistema de libre designación en comisión de servicio, ha trasladado su renuncia voluntaria a la Alcaldía solicitando que se inicien los trámites administrativos oportunos para hacerla efectiva a través del correspondiente Decreto.

Según informan desde el consistorio de la ciudad Complutense, durante su etapa al frente de la Policía Local Complutense, el comisario principal ha defendido haber actuado bajo los principios de legalidad, lealtad institucional y servicio público, manteniendo su plena disposición a colaborar con cualquier actuación o procedimiento que pudiera sustanciarse en los cauces administrativos o judiciales correspondientes.

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha agradecido la labor desarrollada por Moreno al frente del cuerpo, destacando su profesionalidad y compromiso con la mejora de la seguridad ciudadana.

Durante su etapa se han impulsado hitos relevantes como la consolidación del dispositivo antibandas, el refuerzo del operativo especial de seguridad en ferias y grandes eventos, la implantación del modelo de Policía de Barrio y la puesta en marcha de la Unidad Canina.

La regidora le ha deseado que, una vez reincorporado a su puesto de comisario en Torrejón de Ardoz, pueda ejercer su derecho de defensa con plenas garantías, confiando en que el esclarecimiento de los hechos se produzca conforme al principio de presunción de inocencia y al debido proceso legal que ampara a todo servidor público.