El faraónico proyecto de Madrid con 1.000 viviendas públicas y alquileres asequibles: no se pagará más del 30% de la renta

Imagen de la construcción de una promoción en Los Berrocales Los Berrocales

Las claves nuevo Generado con IA Madrid construirá más de 1.000 viviendas públicas en el nuevo barrio de Los Berrocales, con alquileres asequibles. El objetivo es que los inquilinos no paguen más del 30% de sus ingresos familiares en el alquiler, con contratos de hasta 65 años. En Los Berrocales se adjudicarán unas 2.070 viviendas para alquiler asequible, combinando promoción municipal y colaboración público-privada. El Ayuntamiento impulsa también proyectos similares en zonas limítrofes como Valdecarros y Los Ahijones, con cientos de viviendas más.

El nuevo barrio de Los Berrocales se está erigiendo como una de las opciones más factibles a la hora de adquirir una vivienda pública a un buen precio. Esta nueva zona del sureste de Madrid está en plena construcción, contando con la proyección de más de 1.000 nuevas viviendas de carácter público.

Se estima que este año tengan lugar las primeras obras de este nuevo enclave que llegará a contar con en torno a 22.285 nuevos pisos. Dentro de este número, se tiene previsto que más de la mitad contará con algún tipo de protección.

Además, se pretende que estas construcciones se incluyan en el nuevo Plan Suma Vivienda, la iniciativa promovida por el gobierno municipal para acelerar la construcción de viviendas con precios limitados.

Esta medida se creó con la intención de que los inquilinos no paguen más del 30% de los ingresos familiares, incluyendo una rebaja de un 5% sobre la renta máxima y con contratos de derechos de superficie durante 65 años antes de que estos edificios pasen a ser patrimonio municipal.

Según la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), en Los Berrocales hay adjudicadas unas 2.070 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible. Dentro de ellas, se estima que 875 son de promoción directa municipal y otras 1.194 vienen a partir de colaboración público-privada.

Vivienda de alquiler asequible

El desarrollo urbanístico de Los Berrocales se realizará en distintas fases de población. Actualmente, el proyecto se encuentra en la Primera Fase, englobando a 1.000 pisos construidos, a los que se espera que se unan 220 más.

Paralelamente, en ubicaciones limítrofes están teniendo lugar otros proyectos urbanísticos como Valdecarros o Los Ahijones. Este último también se encuentra en pleno desarrollo, proyectándose unas 600 viviendas.

El Ayuntamiento de Madrid está facilitando el aumento de construcciones de viviendas en estas zonas para seguir impulsando el desarrollo del sureste de la capital. Por ello, EMVS Madrid prevé iniciar las obras de otras 2.500 viviendas repartidas entre seis distritos por 22 promociones distintas.

No obstante, pese a la presencia de viviendas públicas asequibles, Los Berrocales, a su vez, también cuenta con la presencia de distintas promociones privadas que aumentan el precio medio del suelo en el barrio.