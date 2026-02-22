El colegio de Madrid que ha conseguido la mejor nota de Selectividad los últimos 5 años: su Bachillerato de Excelencia

Las claves nuevo Generado con IA El IES San Mateo, ubicado en el centro de Madrid, ha conseguido la mejor nota media de Selectividad los últimos cinco años, con un 8,62, gracias a su Bachillerato de Excelencia. Entre los 16 institutos mejor valorados de Madrid hay tres públicos, cinco concertados y ocho privados, destacando la diversidad de modelos educativos en los mejores resultados. Dos alumnos madrileños lograron la nota máxima de 14 sobre 14 en la PAU 2025: Mariana Sánchez del IES Carlos Bousoño y Santiago Queamada del Colegio Retamar. Algunos institutos, tanto públicos como privados y concertados, presentan notas medias por debajo de 5 en la PAU 2025, mostrando la desigualdad de resultados entre centros.

La Comunidad de Madrid fue una de las regiones con una mayor tasa de aprobados en la Selectividad de 2025, alcanzando el 95,5% y reflejándose en un total de 33.474 estudiantes aprobados.

Sin embargo, el éxito de esta tasa de aprobados reside en los buenos datos que hay en la educación primaria y secundaria en la Comunidad, otorgando al IES San Mateo el título de el mejor instituto de Madrid. Ubicado en el distrito Centro de Madrid, posee la nota media más alta gracias, en parte, a ser el único instituto con el Bachillerato de Excelencia y consiguiendo una nota media de 8,62.

Dentro de este ranking, cabe destacar que, entre los 16 institutos mejor valorados de la Comunidad de Madrid, se encuentran tres institutos de ámbito público, cinco concertados y ocho privados.

Los centros con mejor media

El liderazgo en este ranking del San Mateo es innegable, ya que lleva obteniendo la mejor nota de la región durante los últimos cinco años, según los datos obtenidos por la Consejería de Educación entre 2018 y 2023, y ofreciendo una media de 120 estudiantes que hacen la PAU.

Para encontrar el segundo centro mejor valorado de Madrid, tenemos que irnos a las afueras, ya que el Villa de Griñón, ubicado en la localidad homónima, que tuvo una nota media de 7,88. Se trata de una institución de carácter privado en la que, según los datos publicados en sus redes sociales, reúnen un 100% de aprobados en la PAU por sus alumnos.

El tercer centro con mejor nota se encuentra en Leganés, ya que el instituto privado Legamar consiguió una nota media de 7,75 entre todos sus alumnos presentados al Examen de Acceso a la Universidad.

Dentro de los institutos de carácter público que han superado una nota media de 7,5 destacan los Institutos Malala Yousafzi y Ciudad Escolar, ubicados en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y el Alfredo Kraus en San Blas-Canillejas.

Por otra parte, dentro de esta misma clasificación se encuentran cinco institutos de educación concertada, como son Nuestra Señora del Recuerdo, en Chamartín; Humanitas Bilingual School, en Tres Cantos; el colegio San Jaime, de Majadahonda; el colegio Retamar en Pozuelo de Alarcón y el colegio Internacional J.H. Newman en San Blas-Canillejas.

La mayor parte de los institutos de esta lista son de carácter privado, destacando el Arturo Soria y el Joyfe en Ciudad Lineal, Montealto en Fuencarral-El Pardo, la Institución Educativa Logos y el Orvalle en Las Rozas de Madrid, el Liceo Sorolla C y el Alarcón en Pozuelo de Alarcón y el Luyferivas en Rivas-Vaciamadrid.

Cabe destacar que hubo dos alumnos que obtuvieron una nota de 14 sobre 14 en la PAU 2025: Mariana Sánchez y Santiago Queamada. Este último estudió en el Colegio Retamar de Pozuelo de Alarcón, uno de los mencionados como mejor valorados, mientras que Mariana se formó en el IES Carlos Bousoño de Majadahonda.

Las notas más bajas

No obstante, no todos los institutos han obtenido unos buenos datos por sus alumnos en los exámenes de Evaluación de Acceso a la Universidad en estos últimos años. Hay tres centros cuya nota media se sitúa por debajo del cuatro, siendo dos centros privados y uno público: el Santa María del Valle en Chamartín, el Colegio Jara en Valdemorillo y el Numancia en Puente de Vallecas.

Por debajo del cinco de media en la PAU 2025 se encuentran otros seis institutos de carácter público: el Mateo Alemán de Alcalá de Henares, el Vallecas-Magerit y el Arcipreste de Hita en Puente de Vallecas, el Juan de Villanueva en Usera, Emilia Castelar en Carabanchel y Miguel Delibes en Ciudad Lineal.

En cuanto a los centros de educación concertada que no superan esa media, se encuentran el Brotmadrid en el distrito de Latina y el Mataespesa en Alpedrete. Por otra parte, hay siete centros de carácter privado, como son el Nuevo Velázquez, el Cumbre y Guzmán el Bueno en Chamartín, el Vox y Darí Estudio en el distrito Centro, Aries en Salamanca y Areteia en Alcobendas.