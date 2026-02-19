El ex de Petronila la estranguló hasta la muerte en la casa que ella tenía okupada en Hortaleza: deja a dos hijos huérfanos

De confirmarse, sería el primer asesinato machista en la Comunidad de Madrid en 2026 y el noveno en España ese año.

Petronila deja dos hijos huérfanos y vivía en la casa como inquiokupa desde hacía dos años, debiendo más de 20.000 euros de alquiler.

El presunto asesino, de 33 años y también paraguayo, confesó el crimen y fue detenido; tenía una orden de alejamiento.

Petronila B., de 36 años y origen paraguayo, fue presuntamente estrangulada por su expareja en su vivienda okupada de Hortaleza.

Petronila B, de 36 años y de origen paraguayo, fue presuntamente estrangulada hasta la muerte por su expareja hacia las 15.00 horas de este miércoles. De confirmarse el suceso, este asesinato sería el primer crimen machista que se registra en la Comunidad de Madrid en 2026.

Durante la lluviosa tarde del miércoles, los agentes custodiaban la puerta 4 de un bajo ubicado en la calle López de Hoyos número 385 donde ella vivía, que, según ha podido saber Madrid Total, tenía dos hijos pequeños.

Tras cometer el crimen, la expareja de Petronila, también de origen paraguayo de 33 años, confesó su crimen y fue inmediatamente detenido por la Policía Nacional, tras comprobarse la veracidad de lo que decía. El presunto asesino tenía una orden de alejamiento.

Pero lo cierto es que esta mujer tenía una historia y una situación complicada. Según cuentan unos vecinos de un portal cercano, "vivía de inquiokupa en el bajo desde hacía unos dos años".

"Hace tiempo, Petronila alquiló la casa a su amiga Jacqueline, que se marchó a Londres a buscar empleo. Cuando ella volvió a Madrid, le pidió la casa, pero Petronila se negó a irse y se quedó de inquiokupa sin pagar el alquiler", explica una vecina.

Agentes de la Policía Nacional en el portal donde se ha producido el crimen. Jesús Soler

Así lo cuenta la propia Jacqueline en su cuenta de TikTok @LuchaPorMiHogar. En esta cuenta, con más de 2.700 seguidores y más de 44.000 'me gusta', esta joven cuenta cómo la okupación cambió su vida.

En uno de los vídeos más recientes, Jacqueline contó que había recibido amenazas de "los familiares de Petronila y de sus exparejas".

"Yo no tenía ni idea de qué clase de persona era Petronila y la consideré mi amiga. Se ve que había hecho de todo en su país y tenía planeado okupar mi casa en Madrid", relata en su cuenta de TikTok.

Según explica Jacqueline en sus vídeos y en diversas entrevistas en medios de comunicación, Petronila le debía "más de 20.000 euros de alquiler".

"Me pidió nada menos que 5.600 euros y que le perdonara toda la deuda para salir de la casa. Además de ella, vive más gente en el piso; es muy probable que realquilen habitaciones", contó Jacqueline en una entrevista a Telemadrid el pasado mes de noviembre.

En su publicación más reciente, la dueña de este bajo de la calle López de Hoyos explica que, a pesar de haber ganado el juicio, "Petronila no se ha ido": "Usa todos los vacíos legales para no salir de mi casa".

Ahora, de confirmarse la naturaleza de este crimen, el de Petronila sería el primer asesinato machista que se produce en la Comunidad de Madrid y el noveno en España en lo que va de 2026.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.