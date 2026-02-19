Los bomberos forestales de Madrid denuncian el mal estado de sus bases: "Nos expone a enfermedades graves"

Las claves nuevo Generado con IA El Comité de Seguridad y Salud de los Bomberos Forestales de Madrid ha denunciado ante la Inspección de Trabajo graves incumplimientos en la prevención de riesgos laborales en 17 bases operativas. La denuncia señala deficiencias como mal estado de los edificios, falta de separación entre zonas limpias y sucias, y presencia de amianto, lo que expone a los trabajadores a graves riesgos para la salud. Los bomberos lavan ropa potencialmente contaminada en las mismas instalaciones donde preparan alimentos, aumentando el riesgo de exposición a agentes peligrosos. Estas condiciones deficientes persisten pese a reiteradas comunicaciones a la Comunidad de Madrid y Tragsa, y se enmarcan en una huelga indefinida que supera los 210 días, reclamando mejoras laborales y de infraestructuras.

El Comité de Seguridad y Salud de los Bomberos Forestales ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por los graves incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales detectados en 17 bases operativas pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

Las bases afectadas forman parte de un total de 25 instalaciones distribuidas por la región. El Comité ha anunciado que continuará con la revisión del resto de centros y que las bases que aún no han sido incluidas en esta primera denuncia serán igualmente puestas en conocimiento de la Inspección de Trabajo en los próximos días, debidamente documentadas.

La denuncia señala que las instalaciones no garantizan que los centros de trabajo sean zonas seguras ni que cumplan la legislación vigente relativa a la separación de zonas limpias y sucias, especialmente en lo referente a la posible exposición a agentes cancerígenos derivados de la actividad profesional.

Entre los incumplimientos denunciados se encuentra el incumplimiento del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, el incumplimiento del Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención (artículos 3, 4, 5 y 6) y el incumplimiento del Real Decreto 665/1997, sobre la protección frente a la exposición a agentes cancerígenos.

Según el Comité, muchas de las bases presentan un estado de mantenimiento deficiente, edificios antiguos sin adecuación a la normativa actual, falta de espacio en vestuarios —que son utilizados diariamente por hasta 12 trabajadores— y ausencia de separación efectiva entre ropa de intervención contaminada y zonas comunes.

El personal debe lavar su ropa potencialmente contaminada en las mismas instalaciones donde se preparan y consumen alimentos, sin una correcta sectorización entre zonas limpias y sucias, lo que supone un riesgo añadido para la salud.

También se aprecia el deterioro estructural de edificios antiguos y la presencia de cubiertas de uralita con amianto, material cuya manipulación y mantenimiento están sujetos a estricta normativa por su peligrosidad.

La representación de los trabajadores considera especialmente grave que estas deficiencias persistan pese a las reiteradas comunicaciones trasladadas tanto a la Comunidad de Madrid, titular de las instalaciones, como a Tragsa, empresa pública empleadora del colectivo, sin que se hayan adoptado medidas estructurales suficientes para proteger la salud de los trabajadores.

Esta denuncia se enmarca en la huelga indefinida del colectivo de Bomberos Forestales, que supera ya los 210 días de duración, y que tiene entre sus principales reivindicaciones la mejora de las condiciones laborales y la adecuación integral de las 25 bases existentes.

Según reclaman, "esta situación no es fruto de un hecho puntual, sino de años de abandono y falta de inversión en infraestructuras esenciales para un servicio público estratégico. Resulta inaceptable que en pleno año 2026 los Bomberos Forestales de la región continúen trabajando en instalaciones que incumplen la normativa básica de seguridad y salud".

"Tras más de 210 días de huelga, la falta de soluciones estructurales evidencia una dejación de funciones que pone en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras y nos expone a enfermedades muy graves".