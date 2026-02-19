Almeida cesa al director de la Policía Municipal de Madrid que atropelló a una niña tras el escándalo de las oposiciones

El director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha cesado a Pablo Enrique Rodríguez como director de la Policía Municipal tras siete años en el cargo. Rodríguez estuvo envuelto en polémicas recientes, como el atropello de una niña con un coche policial y la controversia sobre las oposiciones al cuerpo. Antonio Domingo Ayuso, hasta ahora subdirector en el área de Seguridad y Emergencias, ha sido nombrado nuevo director general de la Policía Municipal. El Gobierno municipal justifica el relevo como el inicio de una nueva etapa para el cuerpo, tras un periodo de modernización y refuerzo de efectivos.

El hasta ahora director de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez, ha sido cesado por el equipo de Gobierno, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, una decisión que se ha tomado porque "terminaba una etapa".

Pablo Enrique Rodríguez pasó por una baja de cuatro meses y medio después de que circulando con un coche policial el día del gran apagón en abril de 2025 atropellara a una niña, motivo por el que la izquierda ha ido pidiendo insistentemente su dimisión, al igual que los sindicatos de Policía Municipal.

Además, en los últimos días se ha producido una polémica en torno a las oposiciones a Policía Municipal de Madrid. Más de 450 aspirantes han presentado alegaciones tras quedarse fuera por la nota del psicotécnico y el cálculo de la ratio por plaza.

"Procedemos a la renovación en el ámbito de la Policía Municipal de Madrid con el cese del actual director de la Policía Municipal y el nombramiento del nuevo director general, que es Antonio Domingo Ayuso", ha indicado la también vicealcaldesa.

Se trata de "una persona que está ya en el equipo del área de Seguridad y Emergencias como subdirector dependiendo de la Coordinación de Seguridad y Emergencias".

Respecto a las motivaciones para el relevo, Sanz ha declarado que han entendido en el equipo "simplemente que terminaba una etapa y que debía comenzar una nueva etapa en la Policía Municipal de Madrid después de estos siete años donde se ha dado la vuelta como un calcetín a una Policía Municipal que se encontró absolutamente bajo mínimos con el número de efectivos".

"Hemos incrementado ya desde los 5.600 hasta los 6.300 y vamos a seguir incrementando en los próximos tiempos con nuevas infraestructuras, con mayores dotaciones de medios, con una modernización total y absoluta, pero entendemos que debemos abrir una nueva etapa", ha declarado.

Inma Sanz ha agradecido a Pablo Enrique Rodríguez "los servicios prestados por estos casi siete años que ha estado al frente de la Policía Municipal".