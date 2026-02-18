El mejor colegio del mundo ya está en Madrid: hará exámenes de acceso para seleccionar a los mejores alumnos

Las claves nuevo Generado con IA El prestigioso Brighton College, considerado el mejor colegio independiente del Reino Unido, abrirá una sede en el distrito de Moncloa-Aravaca, Madrid. El centro estará dirigido por George Hartley y ofrecerá educación a niños y niñas de entre 3 y 18 años, esperando recibir hasta 9.000 nuevos alumnos. El colegio aplicará un exigente sistema de acceso con evaluaciones de ingreso y apostará por la excelencia académica, siguiendo el modelo británico. La apertura está prevista para septiembre de 2027 y el centro contará con instalaciones de primer nivel y acceso a universidades de élite.

La educación en la Comunidad de Madrid continúa creciendo a ritmos agigantados. El prestigioso Brighton College, el principal colegio independiente de Reino Unido, abrirá un nuevo centro en la capital.

Esta nueva sede se encontrará en el distrito de Moncloa-Aravaca, concretamente en la Calle Gobelas, una excelente ubicación que destaca por ser una de las zonas de la capital con la renta más alta, de carácter residencial y con una buena comunicación.

George Hartley será el director del centro educativo, el cual acumula una trayectoria de más de 16 años al frente de distintos colegios en todo el Reino Unido.

El Brighton College de Madrid espera recibir en torno a 9.000 nuevos alumnos. Niños y niñas entre los 3 y los 18 años podrán disfrutar de una de las instituciones educativas británicas más importantes, siendo premiada como 'Colegio de la Década' por el Sunday Times.

Este galardón viene dado por las excelentes instalaciones del centro, donde se combinan aulas de aprendizajes orientadas al desarrollo a futuro de los estudiantes, potenciando su rendimiento académico, creatividad, bienestar y el desarrollo personal.

En cuanto al sistema educativo madrileño, George Hartley atendió a Madrid Total el pasado mes de enero, justificando la elección de la ciudad por encima de otras en Europa: "Tras llevar a cabo un estudio, Madrid, junto a Roma y Lisboa, nos pareció una de las ciudades ideales para abrir un Brighton College".

Proyección de la fachada del Brighton College en Madrid Cedida

Sin embargo, la competencia de centros educativos internacionales en la capital es muy alta, centrándose en el núcleo familiar británico de Madrid: "Hay muchas familias británicas en Madrid y en esta ciudad hay una alta demanda de colegios internacionales, también por parte de familias españolas que se decantan por un modelo educativo como el nuestro".

Por otra parte, Hartley se muestra encantado con el nuevo centro: "Es un verdadero honor liderar este proyecto en una ciudad como Madrid. Nuestra ubicación en Moncloa–Aravaca ofrece el entorno ideal para un colegio inspirador, bien comunicado y de clase mundial. Esperamos abrir nuestras puertas a un lugar donde la curiosidad, la confianza y la amabilidad sean la base de todo aprendizaje”.

El Brighton College de Madrid abrirá sus puertas en septiembre de 2027. Antes de ello, las familias interesadas en conocer más información sobre el centro podrán acudir a la Jornada de Puertas Abiertas, que tendrá lugar el próximo 26 de abril de 2026.

George Hartley, el futuro director del Brighton College de Madrid. Sara Fernández

Sobre el modelo educativo del centro, la excelencia académica es el objetivo que George Hartley pretende potenciar en la Comunidad de Madrid: "Una de las mayores fortalezas de este centro, y que queremos replicar en Madrid, es sin duda su excelencia académica. Ese es sin duda uno de los motivos por los que nos eligen muchas familias".

Este sistema será igual que el implantado en Reino Unido: "Aunque nuestros jóvenes sean lo que conocemos como 'nativos digitales', debemos enseñarles a usar la tecnología y las redes sociales de manera responsable. De hecho, nuestros alumnos harán exámenes y tomarán apuntes a mano y darán acceso a universidades de élite".

De hecho, el procedimiento de elección de los alumnos se realizará de una forma minuciosa: "Habrá evaluaciones de ingreso para entrar, como sucede en el Brighton College de Sussex".