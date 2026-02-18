Detenido un hombre en Madrid por estrangular y asesinar a su expareja: tenía una orden de alejamiento

Imagen de una patrulla de la Policía Nacional remitida a los medios. Policía Nacional

Una mujer de 37 años ha fallecido este miércoles presuntamente a manos de su expareja, que ha sido detenido tras confesar a la Policía Nacional que habría acabado con su vida en su domicilio en la calle López de Hoyos, en la capital. Tenía una orden de alejamiento, según han confirmado fuentes a EL ESPAÑOL.

Los hechos se han producido pasadas las 15.00 horas de este miércoles, cuando un varón de 36 años y nacionalidad paraguaya ha confesado a un indicativo de la Policía Nacional en la zona de Tetuán que había matado a una mujer.

El sospechoso ha brindado a los agentes la dirección de la víctima, hasta donde se han trasladado los efectivos policiales. Al registrar la vivienda han comprobado que efectivamente había una mujer muerta en la cama con síntomas de estrangulamiento.

La víctima, una mujer paraguaya de 37 años, tenía dos hijos de corta edad. Las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor podría ser expareja de la víctima, según informan fuentes policiales, que apuntan que se desconoce si había registros previos en el sistema VioGén.

Tras descubrir el cuerpo de la mujer tendido en la cama, los agentes han requerido la intervención de efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, que tan solo han podido confirmar el fallecimiento, según Emergencias Madrid.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga los hechos, mientras que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también está recabando datos sobre este caso de presunta violencia de género. En caso de confirmarse, sería el primero que se registra en Madrid este año.