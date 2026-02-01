Encuentran en Navacerrada el cadáver de Pablo Dean, el joven de 27 años de Cáceres que desapareció en Moralzarzal

Las claves nuevo Generado con IA El cadáver de Pablo Dean, joven de 27 años desaparecido en Moralzarzal, fue hallado en la sierra de Navacerrada. La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de Pablo Dean, cuyo paradero era desconocido desde el 23 de enero. La búsqueda de Pablo Dean se prolongó durante una semana, tras la denuncia de su desaparición por parte de su familia. Otra menor, Daniella G. M., de 17 años, también permanece desaparecida en la Comunidad de Madrid desde el 27 de enero.

El cadáver de Pablo Dean, el joven de Cáceres desaparecido en el municipio madrileño de Moralzarzal hace una semana, ha sido encontrado en la sierra de Navacerrada y la Guardia Civil investiga las causas de su fallecimiento.



Según ha adelantado el diario Hoy de Extremadura y ha confirmado EFE de fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo sin vida de Pablo Dean, de 27 años, fue hallado en la tarde de este viernes.



El joven se encontraba en paradero desconocido desde el 23 de enero, día en que su familia dejó de poder contactar con él, por lo que denunció el caso ante la Policía Nacional y solicitó la colaboración ciudadana para su localización.



Pocas horas después, su fotografía y sus datos aparecían en el Centro Nacional de Desaparecidos (CND), de donde ya se han retirado.



La búsqueda de Pablo, que fue visto por última vez en Moralzarzal, una localidad a 45 kilómetros de Madrid, se ha prolongado durante una semana.

Finalmente, este viernes, la Guardia Civil encontró su cuerpo en Navacerrada, pero nadie sabe qué ha pasado. La Benémerita procederá ahora a investigar las causas de la muerte.

Otros desaparecidos

No es el único que ha desaparecido en el último mes. Según el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior, hay otra joven de 17 años, Daniella G. M., que también se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 27 de enero. La alerta se ha activado a nivel regional y se pide la colaboración ciudadana para aportar cualquier pista que ayude a su localización.

La menor mide 1,55 metros y pesa unos 65 kilos, tiene los ojos de color azul y el pelo pelirrojo, liso y largo, y presenta una complexión corpulenta, según la descripción oficial facilitada por el Centro Nacional de Desaparecidos. Estos rasgos físicos se han difundido a través de carteles y mensajes en redes sociales con el objetivo de facilitar su identificación en espacios públicos y medios de transporte.

En el dispositivo de búsqueda participan agentes de la Guardia Civil, que mantienen abiertas diferentes líneas de trabajo mientras continúan las gestiones en el entorno de la joven y en posibles puntos de tránsito dentro y fuera de Colmenar Viejo. Las autoridades recuerdan que cualquier persona que pueda aportar información sobre la menor puede contactar con el 062 de la Guardia Civil o con los teléfonos habituales de emergencias.