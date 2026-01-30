Guerra de 'sexos' en Alcalá de Henares: dos mujeres para acabar con el 'reinado' de los hombres en la universidad

La Universidad de Alcalá (UAH) afrontará cambios en 2026. Uno de ellos será la renovación del gobierno, ya que en breve se pondrá en marcha el proceso electoral para elegir al nuevo rector o rectora que dirigirá la institución los próximos seis años.

El calendario ha sido aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la institución y contempla, además, un hecho histórico: si una de las dos candidatas resultara elegida, sería la primera vez que una mujer accede al cargo de rectora en la Universidad de Alcalá.

Las candidaturas podrán presentarse entre los días 9 y 12 de febrero, aunque las cuatro personas que concurrirán a los comicios ya han confirmado públicamente su intención de presentarse.

Se trata de María Sarabia, María Jesús Such, Carmelo García Pérez y Antonio Portilla. La campaña electoral se desarrollará del 19 al 27 de febrero, mientras que las votaciones tendrán lugar los días 3 y 10 de marzo, correspondientes a la primera y segunda vuelta, respectivamente.

Tal y como informó Madrid Total, María Sarabia, catedrática de Organización de Empresas, ha dimitido recientemente de su cargo como vicerrectora de Relaciones Institucionales y Coordinación del Rectorado para concurrir a las elecciones “en igualdad de condiciones”.

Debemos aspirar a lo mejor. Debemos aspirar a ser los primeros. Por eso he tomado la decisión de presentarme a las elecciones al rectorado de la Universidad de Alcalá #LaPrimera #UAH pic.twitter.com/LzYVJIKdHE — Maria Sarabia (@MariaSarabiauah) January 22, 2026

Con una amplia trayectoria en la Administración General del Estado y en el ámbito universitario, cuenta con tres sexenios de investigación, uno de transferencia y cuatro quinquenios docentes.

Por su parte, María Jesús Such Devesa, catedrática de Economía Aplicada, ha desarrollado toda su carrera académica en la UAH, donde ha asumido diversas responsabilidades docentes, investigadoras y de gestión.

Su candidatura, bajo el lema #TransformarlaUAH, se articula en torno a cinco ejes estratégicos centrados en las personas, la excelencia investigadora, la simplificación de la gestión y una mayor conexión de la universidad con su entorno social y productivo.

Por su parte, el actual vicerrector del Campus de Guadalajara, Carmelo García Pérez, es el candidato con mayor experiencia en la gestión universitaria dentro del equipo rectoral.

Catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, ha formado parte de los equipos de gobierno de la UAH desde el mandato de Virgilio Zapatero y ha liderado en los últimos años el desarrollo del nuevo campus de Guadalajara, un proyecto clave para la expansión académica e investigadora de la universidad.

Completa la lista de aspirantes Antonio Portilla, catedrático del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y exdirector de la Escuela Politécnica Superior entre 2016 y 2022.

Con una amplia experiencia en liderazgo académico y colaboración con organismos como ANECA y la Fundación Madrid+D, Portilla defiende un cambio profundo en el modelo de gestión universitaria, basado en la transparencia, la participación y una gobernanza más cercana a la comunidad universitaria.

El próximo rector o rectora de la Universidad de Alcalá de Henares será elegido mediante voto ponderado de los distintos colectivos de la comunidad universitaria, con un peso del 51% para el profesorado funcionario y permanente, el 25% para el estudiantado, el 12% para el profesorado no permanente, el 10% para el personal técnico y de administración y el 2% para ayudantes, becarios y personal investigador.