Una borrasca atlántica dejará nieve a 500 metros de altitud en Madrid: arranca una semana repleta de frío, niebla y lluvias

La semana ha arrancado en la Comunidad de Madrid con un panorama de lo más gris. Los cielos han vuelto a amanecer completamente cubiertos y a partir de las 09:00 horas de la mañana las lluvias se han hecho realidad en la mayoría de territorios que no habían quedado ya afectados. Y es que las precipitaciones continúan la tónica marcada durante todo el fin de semana.

Los madrileños siguen anhelando ver la luz del sol en un invierno que está siendo pasado por agua, ya sea en forma de lluvia o nieve. Y también marcado por las bajas temperaturas. El frío no se marcha y se va a quedar anclado en la mayoría de puntos de la región al menos durante toda esta semana.

Y es que España, y en especial la Comunidad de Madrid, van a ser víctimas del paso de un frente asociado a una borrasca atlántica tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Solo la zona del Mediterráneo y las Baleares van a quedar exentas de estos efectos.

En el caso de Madrid, los cielos cubiertos y las lluvias constantes van a ser la tónica habitual durante los próximos días. Pero también las nieblas, sobre todo en zonas de gran altitud. Por ello, el panorama en la Sierra va a ser el mismo que durante la mayoría del invierno, con todo pintado de un blanco impoluto.

Sin embargo, no se descarta que estas nevadas también puedan tocar a la ciudad de Madrid, sobre todo este martes y este miércoles, cuando la cota de nieve podría bajar repentinamente incluso hasta los 500 metros de altitud. De confirmarse este vaticinio, muchos afortunados podrían ver nevar en las próximas horas en la capital. Una noticia agradable en mitad de estos días de frío casi infernal.

Posibilidad de nieve en Madrid

El lunes ha comenzado pasado por agua y con muchos episodios de niebla repartidos por toda la ciudad y por los municipios más importantes de la región. Una situación que se va a extender durante los próximos días y que va a avanzar desde el norte hasta la zona sur por efecto de esa entrada de la borrasca atlántica.

Además, tanto las bajas temperaturas como las lluvias irán de menos a más a medida que vayan pasando las horas, extendiéndose también de oeste hacia este. Si esta mañana se han podido ver precipitaciones débiles, tanto la tarde de este lunes como los próximos días, la cantidad y frecuencia irán en aumento.

Eso sí, en puntos de la sierra serán mucho más persistentes. Sin embargo, todo podría cambiar, y complicarse, a partir de este martes, cuando la cota de nieve bajará súbitamente hasta situarse en algunos puntos en los 500 metros de altitud. Por ello, no se descarta que puedan nevar en la capital durante las próximas dos jornadas.

El viento también jugará un papel fundamental, ya que contribuirá a que caiga la sensación térmica. Aunque en menor medida, también habrá heladas, aunque débiles. Una vez pase la parte más dura de esta borrasca atlántica, la cota de nieve subirá primero a los 700-900 metros y después despegará hasta los 2.000 metros de altitud.

A pesar de este dibujo generalizado, lo único que dará una cierta tregua son las temperaturas, ya que las mínimas oscilarán durante estos días entre los 2 y los 5 grados, sin llegar a romper la barrera de las temperaturas negativas.