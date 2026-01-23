La borrasca Ingrid deja nieve en Madrid a partir de esta hora: llega una ciclogénesis explosiva con lluvia y frío el fin de semana

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Ingrid traerá lluvias intensas y frío a Madrid durante el fin de semana, con posibilidad de nieve a partir de la tarde del viernes. Se espera que las temperaturas mínimas caigan por debajo de los 0 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, provocando heladas y nieblas. Aunque la probabilidad de nevadas intensas en la capital es baja, sí podrían verse copos y aguanieve, especialmente en la noche del viernes al sábado. Las zonas de la Sierra de Guadarrama recibirán las nevadas más abundantes, con acumulados de hasta 10 centímetros y temperaturas mínimas de hasta -3 grados en municipios como Collado Villalba.

El frío no da tregua a la ciudad de Madrid. En esta ocasión se trata de la llegada de una nueva borrasca, Ingrid, la que va a dejar un fin de semana con un panorama de lo más complicado. Vuelven los días de quedarse en casa, al resguardo de una buena manta, la calefacción y a ver llover, e incluso nevar, por la ventana. Las temperaturas bajas y las precipitaciones no se detienen.

El panorama en los últimos días y semanas ha venido siendo el mismo en la capital, donde ya se ha perdido la cuenta de las jornadas seguidas en los que el sol no se ha dejado ver. Y este fin de semana no va a ser diferente, ya que toda la ciudad está amenazada por intensas lluvias. De hecho, por la noche, estas podrían convertirse en nieve. Sin embargo, será difícil que cuaje en las calles al estar mojadas.

Eso sí, no se esperan nevadas de gran intensidad, ya que los modelos climatológicos que llegan desde Europa, analizados por expertos como Meteored, dan una probabilidad muy baja de que las condiciones para que una intensa nevada se produzcan. Aunque no se descartan por completo. Lo que no va a faltar es el frío, ya que vienen unos días donde los termómetros van a bajar de manera acentuada.

De hecho, las mínimas van a ir cayendo de manera progresiva entre las jornadas del viernes y el sábado, cuando se romperá la barrera de los 0 grados en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, dibujando un panorama de heladas, nieblas y sensación térmica de puro invierno.

Ese frío habrá que combinarlo con las lluvias, las cuales van a ser las grandes protagonistas del fin de semana, sobre todo a partir de la jornada del sábado. E incluso ya el domingo no se descartan algunas tormentas con abundante carga eléctrica. Por ello, en general, la situación va a ser de lo más complicada y se recomienda evitar los desplazamientos siempre cuando sea posible, sobre todo para las personas más vulnerables.

¿Qué tiempo va a hacer los próximos días?

España se prepara para unos días de mal tiempo provocados por la borrasca Ingrid. Un nuevo fenómeno meteorológico que va a dar continuidad a la climatología adversa que se lleva sucediendo desde que comenzó el año, y es que desde entonces pocos días ha habido de sol o de temperaturas agradables.

Además, lo particular de esta nueva borrasca, tal y como explica el portal especializado Meteored, es que su centro de actuación estará en el eje de la península, bajando desde el norte hasta el centro, momento en el que descargará todos sus efectos sobre la ciudad de Madrid y sus municipios cercanos. Todo el fin de semana estará marcado por un escenario de paso de frentes activos, con mucho viento y la llegada posterior de una masa de aire frío de origen polar.

Ahora, la gran pregunta que se hacen los madrileños es si volverán a ver la nieve. Y la respuesta, aunque no está asegurada al 100%, es que sí. Eso sí, no está previsto que pueda cuajar, ya que las condiciones no serán óptimas. Pero se espera que a partir de la tarde de este viernes, las precipitaciones puedan transformarse en algunos copos de nieve.

Entre el viernes y el sábado se va a producir un descenso térmico, según AEMET, que hará también que la cota de nieve baje hasta los 700 metros. No obstante, en algunos momentos, esta podría caer incluso hasta los 500 metros. Por lo tanto, la capital quedará al límite de esas nevadas en muchos de sus puntos. De lo que no hay duda al parecer es de que esta aparezca, al menos, de manera testimonial.

"La probabilidad de que se vea precipitar en forma de copos es bastante factible", según los expertos de Meteored. Sin embargo, donde se esperan intensas nevadas es en la zona de la Sierra de Guadarrama con acumulaciones bastante destacables. Mientras tanto, en Madrid lo que será más factible es que la lluvia y el aguanieve se alternen durante horas.

El momento clave de este temporal será la noche del viernes al sábado, ya que es donde se podrían producir cambios en la predicción, aumentando la probabilidad de nevadas. La borrasca Ingrid ha sido considerada como un sistema invernal de alto impacto incluido dentro del grupo de borrascas que experimentan ciclogénesis explosiva.

Durante este viernes, se registrarán nevadas con acumulados de hasta 10 centímetros en zonas de la sierra, con abundantes precipitaciones y posibles nevadas y heladas, las cuales se repetirán también entre la noche y la mañana del viernes al sábado y del sábado al domingo.

Las mínimas durante este viernes oscilarán entre los 0 grados de Alcalá de Henares y los 3 de Madrid capital, con zonas también de mucho frío como Collado Villalba, que se situarán en 1 grado. Sin embargo, este municipio vivirá su situación más complicada el sábado, con mínimas de -3 grados que se recuperarán un poco de cara al domingo.