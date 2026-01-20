Llega el peor día de la borrasca Harry a Madrid: la Aemet alerta de temperaturas de hasta -3° con nuevas nevadas y nieblas

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Harry provoca el peor día en Madrid con temperaturas que pueden alcanzar hasta -3°C, según la Aemet. Se esperan nuevas nevadas en cotas altas y nieblas persistentes, especialmente en la Sierra de Madrid. Aranjuez y Alcalá de Henares registrarán las mínimas más bajas, con -3°C y -2°C respectivamente, mientras que la capital bajará hasta -1°C. Las autoridades han activado el nivel 1 de alerta por frío y piden especial precaución a mayores, niños y personas vulnerables.

Con pocas afirmaciones tendremos más razón que con la de "hace frío en Madrid". Da igual el día que sea. Casi no hace falta que miremos ni el tiempo ni por la ventana. Ni siquiera que tengamos un termómetro cerca. Y es que ya van muchas semanas seguidas en las que las bajas temperaturas no dan tregua ni en la capital ni en la Comunidad.

Un tiempo, por otra parte, típico de estas fechas. Y es que enero está haciendo gala de un invierno casi de otra época, con continuos episodios de nevadas, heladas, niebla y temperaturas siempre rondando los 0 grados. Hablando de treguas, este pasado lunes se podría interpretar como una, ya que los termómetros dieron un respiro con máximas situadas entre los 10 y los 14 grados.

No obstante, será una tregua corta, ya que este martes volverá a ser un día sumamente complicado, que tras arrancar con nieblas y heladas hará más visibles los efectos de la borrasca Harry, el siguiente gran fenómeno meteorológico que ha golpeado España tras Francis y Goretti. En su caso, volverá a dejar la presencia de nieves, aunque en cotas altas.

No obstante, lo más complicado volverá a ser nuevamente el frío, ya que se esperan temperaturas gélidas de -1 grado durante buena parte de la jornada, pero llegando incluso hasta los -3 en algunos puntos de la región. Un descenso térmico que viene arrastrado de la noche del lunes al martes y que se espera que termine con la llegada del miércoles, cuando los mercurios volverán a subir.

Ante esta situación, la Comunidad ha activado de nuevo el nivel 1 por alerta de temperaturas bajo cero. A su vez, las autoridades madrileñas piden precaución, sobre todo para los mayores y pequeños, los colectivos más vulnerables, así como al resto de personas que presenten alguna dificultad de salud o de movilidad, ya que llegan momentos de riesgo.

¿En qué zonas de Madrid va a hacer más frío?

Vuelven a bajar las temperaturas en Madrid y es que el frío no da una sola tregua. Mientras este lunes los cielos se mostraban despejados y los termómetros llegaban a sobrepasar los 10 grados, el martes ha vuelto a quedar marcado por los efectos de la borrasca Harry, los cuales dibujan una jornada difícil.

Los termómetros volverán a evidenciar un día invernal con mínimas que caerán hasta los -3 grados en Aranjuez y hasta los -2 en Alcalá de Henares. La capital no se quedará atrás y bajará hasta los -1 grados, rompiendo la barrera negativa al igual que Getafe o Navalcarnero.

Las probabilidades de nevadas se acentuarán en cotas alrededor de los 1.200 metros, mientras que se harán persistentes a lo largo de la tarde las nieblas, sobre todo en zonas de la Sierra, al igual que las heladas. El viento, que será muy variable, también marcará la evolución de la jornada y de la sensación térmica.

Ante esta situación, que da continuidad al frío que se lleva padeciendo en Madrid desde antes de Navidad, las autoridades recomiendan estar prevenidos, limitar los movimientos a lo mínimo imprescindible si no se tienen garantías de poder estar protegidos y estar muy pendientes de las actualizaciones climatológicas. Sobre todo, las personas mayores, los pequeños y aquellos que sufran algún tipo de problema de salud.