Adiós a los contadores de gas: esto es lo que le costará a cada madrileño cambiarlo tras la aprobación de la nueva orden

Los principios de año siempre traen consigo muchos cambios. Muchos de ellos afectan a las leyes que nos rigen. Y en la mayoría de casos, estas modificaciones traen consigo malas noticias. O tenemos que cambiar el coche, o suben los precios o siempre hay algo que hasta ahora nos valía y que a partir del 1 de enero ya ha pasado a mejor vida.

Este año 2026 que acabamos de estrenar no ha sido una excepción y es que han vuelto a cambiar muchas cosas que han modificado en cierto modo nuestra manera de vivir. Aunque no todos los cambios son igual de traumáticos y algunos de ellos cuentan con ayudas por parte de las instituciones para que sean más llevaderos. Uno de los casos más importantes es la Comunidad de Madrid, ya que tanto región como municipio cuentan con un impulso especial por parte de los organismos públicos.

Uno de esos cambios al que se tendrán que enfrentar miles de madrileños próximamente tiene que ver con la fuente de energía que trabaja en los hogares. Y es que aquellos que tienen gas es muy probable que tengan que cambiar su contador. Una decisión que quedará fijada de manera oficial después de la aprobación de una nueva ordenanza del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así que se podría decir que en breve empezará la cuenta atrás para sustituir estos dispositivos por unos más modernos. Una transición que tendrá un coste que los ciudadanos deben afrontar, pero que dotará a todas las viviendas afectadas de un dispositivo inteligente que permitirá una utilización mucho más eficiente.

Sin embargo, esta decisión no procede ni del Ayuntamiento ni de la Comunidad de Madrid, sino que llega directamente desde el Gobierno de España. Y se calcula que en total serán 8 millones de equipos antiguos los que habrá que reemplazar para convertir al país en un territorio a la vanguardia también en este sentido.

¿Cuánto costará el cambio de contador?

Los contadores de gas, presentes en millones de hogares de ciudades como Madrid, tienen los días contados. Aunque todavía no es oficial, lo cierto es que han comenzado los trámites para que los contadores desaparezcan en nuestro país.

Esta es una decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el cual se encuentra trabajando en una orden que hará realidad la implantación de los nuevos contadores inteligentes. Se estima que estos nuevos dispositivos supondrán el reemplazo de unos 8 millones de equipos ya obsoletos.

Este es un plan que comenzó a trazarse el pasado 11 de julio, cuando se publicó el proyecto de orden, el cual se encuentra aún a falta de su aprobación definitiva. El objetivo es sustituir los contadores analógicos por dispositivos más modernos y eficientes.

La previsión es que esta sustitución de equipos comience en 2026 y que en el año 2028 se haya alcanzado el 20% del total del reemplazo. De hecho, se arrancará con los dispositivos cuyo volumen de consumo sea inferior a 50.000 kWh, es decir, pertenecientes a hogares y pequeños negocios.

Los siguientes pasos serán alcanzar el 50% de equipos reemplazados en 2028 y el 80% en el año 2030. Este cambio supondrá un aumento del alquiler del contador 46 céntimos cada mes. Sin embargo, desde el Ejecutivo central aseguran que con el ahorro en consumo, esa variación en el coste ni se notará. No obstante, diferentes asociaciones de consumidores piden al Gobierno no elevar el alquiler de los nuevos contadores.

De hecho, el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, establece que los distribuidores de gas pueden llevar a cabo planes de desarrollo energético como lo supondría la instalación de estos contadores, pero siempre y cuando no repercuta en los consumidores.

Por otro lado, el coste de sustitución de los contadores recaerá en las distribuidoras, las cuales se comprometen también a facilitar a los usuarios un acceso gratuito, vía web y móvil, a sus datos de consumo.

Con la llegada de los nuevos contadores no habrá facturas estimadas, por lo que solo se pagará por el gas consumido cada mes. Esto implica que ya no hará falta que los usuarios faciliten la lectura a las distribuidoras o que un operario vaya casa por casa realizándola.

Estos nuevos contadores inteligentes permitirán a los usuarios tener un control real e inmediato de su consumo a través de aplicaciones móviles o portales web para controlar su gasto. Así será más sencillo detectar picos de gasto injustificados.

Los nuevos dispositivos también serán más seguros ante comportamientos anómalos y riesgos de fuga. Además, también será más fácil interrumpir el flujo del suministro en caso de emergencia.

El Gobierno estima que el ahorro económico obtenido durante la vida útil de los nuevos equipos rondará los 800 millones. Unos 600 millones proceden del ahorro de gas y más de 200 millones por las emisiones evitadas. Además, se reducirán las importaciones del combustible fósil y se reforzará la autonomía estratégica del país.