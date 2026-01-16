Hito en el Hospital 12 de Octubre: realiza 4 trasplantes de corazón en 62 horas por primera vez en España

El Hospital 12 de Octubre ha logrado realizar por primera vez en la historia de España cuatro trasplantes de corazón en menos de tres días, concretamente en 63 horas. Todo un hito para la sanidad madrileña, que en los últimos meses también ha podido enorgullecerse de otras dos ‘hazañas’ en el Gregorio Marañón: el primer trasplante parcial de corazón a un menor de un año y la salvación de la pierna de un joven de 7 años con un tumor óseo.

En este último caso, los cuatro pacientes presentaban una situación de especial gravedad, pero, tras la intervención, su evolución ha sido favorable y actualmente solo uno de ellos permanece ingresado, con una rutina de ejercicios de rehabilitación cardíaca para reforzar su completa recuperación hasta el alta hospitalaria.

Dos de los trasplantes eran especialmente complejos, ya que dependían de un sistema de asistencia mecánica del corazón (ECMO), consistente en el uso de un soporte que oxigena su sangre y les ayuda a mantener un estado de salud óptimo hasta que llega el órgano.

Este nuevo hito corre a cargo de la Coordinación de Trasplantes y del equipo multidisciplinar de profesionales del 12 de Octubre, así como de la amplia experiencia del centro en la realización de procedimientos múltiples o consecutivos de tan alta complejidad.

Intervenciones de este tipo exigen una organización milimétrica entre la Coordinación de Trasplantes y los servicios implicados. En este caso, Cirugía Cardíaca, Cardiología, Unidad Coronaria, Medicina Intensiva, Anestesiología y Reanimación, y Enfermería. Así, se asegura que se llevan a cabo en el momento preciso y el tiempo justo, garantizando siempre la preservación del órgano fuera del cuerpo humano.

En cada una de las intervenciones participan alrededor de 50 trabajadores de distintas áreas médicas y quirúrgicas, cuidados intensivos, enfermería, técnicos, celadores y personal de apoyo, que garantizan que el proceso se desarrolla con la máxima eficacia y seguridad.

El programa de trasplante cardíaco del 12 de Octubre comenzó en 1991 y, desde entonces, se ha consolidado como uno de los centros con mayor actividad en esta área, siendo referente nacional e internacional. Hasta la fecha, ha realizado 735 trasplantes de este órgano.

Madrid, capital de trasplantes

Madrid batió en el último año el récord de trasplantes —según ha dado a conocer la Consejería de Sanidad esta misma semana—. En total, realizó 1.026 en 2025, lo que supone un incremento del 6% respecto a 2024, consolidando la tendencia de los últimos cinco años en todas las tipologías, siendo el alza desde 2019 del 67%.

Los que más han crecido han sido precisamente los de corazón: se han realizado 104 frente a los 77 de 2024, un 35% más. Los de pancreas, por su parte, han llegado a 28, casi el doble que los 15 del año previo. De ellos, 17 han sido pacientes adultos, todos en el 12 de Octubre. Los 11 restantes fueron pediáticos en La Paz.

Destaca también en este balance que los de intestino o multivisceral han estado cerca de triplicarse, con 13 (12 de ellos pediátricos), ocho más que el periodo anterior, siendo además la sanidad pública madrileña la única de España que cuenta con una cartera de servvicios con este tipo de trasplante, el de mayor complejidad de todos.

Los trasplantes se han realizado en siete hospitales: 12 de Octubre, Clínico San Carlos, Fundación Jiménez Díaz, Gregorio Marañón, La Paz y Ramón y Cajal en la capital. Y, dentro de la Comunidad, el Puerta de Hierro de Majadahonda.