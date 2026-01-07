Más nieve, heladas y lluvias en Madrid para cerrar la semana: Aemet advierte de lo que está por llegar con mínimas de -7º

Las claves nuevo Generado con IA Madrid y su Comunidad continúan bajo condiciones meteorológicas adversas, con nieve, heladas y lluvias previstas para los próximos días. Las temperaturas mínimas alcanzarán valores muy bajos, con registros de hasta -7ºC en Alcalá de Henares y -6ºC en Aranjuez. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid mantienen activos sus planes de prevención ante el frío extremo y las heladas generalizadas. Se esperan nevadas con cotas a partir de 500 metros, que aumentarán durante las horas, y lluvias especialmente en la sierra madrileña.

Pocos días hay más ingratos en el calendario que el 7 de enero. Es esa sensación entre resaca y melancolía del día 1, pero elevada a la enésima potencia. Es para muchos el día de la vuelta al trabajo. Se acabaron las Navidades, las fiestas, las celebraciones y las reuniones con familia y amigos. Sin embargo, lo único que no se acaba, especialmente en zonas como Madrid, es el frío.

La Comunidad viene de una entrada de año absolutamente gélida. Para la mayoría de expertos, de récord. Y es que han sido, en determinadas jornadas, las Navidades más frías de los últimos 40 años. Hacía mucho tiempo que no se veían mínimas tan bajas como las que se han registrado estos días. Y como las que se van a ver también próximamente.

Y es que durante los días que vienen por delante no va a cambiar mucho el panorama, ya que en Madrid y en la Comunidad va a seguir habiendo nieve, heladas y mucho frío. De hecho, las temperaturas van a seguir cayendo de manera dramática con mínimas incluso por debajo de los -5 grados en algunos municipios de la región.

Por ello, tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Ejecutivo regional siguen manteniendo activos sus planes de prevención contra las inclemencias meteorológicas. De hecho, ya desde la mañana de este miércoles se han notado las secuelas de este frío con heladas generalizadas que en algunos puntos han reforzado todavía los restos de las nevadas caídas en días anteriores.

Además de las bajas temperaturas, los cielos nubosos también contribuyen a que se mantenga el clima frío y a que ese hielo almacenado en las calles perdure más horas de lo normal. Una situación que se va a volver a repetir también durante esta noche, donde se espera una repetición de las condiciones vividas en días anteriores.

¿Cuánto frío va a hacer en Madrid?

Esta es una de las cuestiones que más preocupan a los madrileños ahora. Ya han pasado las vacaciones y muchos se han dado cuenta esta mañana al salir de casa del verdadero frío que hacía. Y es que estando de vacaciones, todo se llevaba con mejor humor.

Sin embargo, este miércoles, los termómetros han vuelto a golpear con mínimas absolutamente gélidas. Aunque lo peor está por venir tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología. De hecho, en Madrid se esperan mínimas de -2 grados en los próximos días, yendo ligeramente en aumento hacia el fin de semana, ya que la situación cambiará a partir del viernes.

En zonas como Alcalá de Henares, las mínimas van a ser hasta de -7 grados, mientras que en puntos como Aranjuez y Navalcarnero serán de -6 y -3. Sin embargo, como decíamos, todo cambiará a partir del viernes. Ya el jueves habrá una situación más relajada, pero se espera que de camino al fin de semana las temperaturas suban hasta los 5 y 6 grados de mínima. Las máximas podrían subir hasta los 12 y 13 grados.

Pero mientras tanto, lo que queda por delante es una situación muy similar a la que se ha vivido durante todas las navidades. Seguirá habiendo nevadas con cota de 500 metros que irá subiendo a medida que pasen las horas hasta los 1.000-1.200. Además, estas nevadas irán acompañadas de heladas generalizadas e incluso en algunas zonas de lluvias.

Estas van a ser especialmente persistentes en zonas de la sierra, donde se alternarán los dos tipos de precipitaciones, sobre todo en las horas centrales del día. Un panorama, sobre todo el de las nieves, que se ausentará durante este jueves, pero que regresará el viernes, bajando la cota desde los 1.600 hasta los 1.000-1.200 metros de altitud.