Detenido tras violar a una mujer y a su sobrina de 18 años en Vallecas: aprovechó que una de ellas estaba ebria tras una fiesta

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 32 años, de origen peruano, como presunto autor de una agresión sexual a una mujer y a su sobrina de 18 años en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 28 de diciembre sobre las 11.20 horas de la mañana.

Las víctimas, ambas también de nacionalidad peruana, conocían al presunto agresor desde hacía varios meses y le habrían invitado a su vivienda tras una fiesta con amigos.

Tras lo ocurrido, ambas mujeres interpusieron una denuncia ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que se ha hecho cargo de la investigación.

Según ha adelantado el diario El Mundo, el arresto se produjo este domingo y el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas, según apuntan las mismas fuentes.

El citado medio de comunicación publica que el detenido aprovechó que una de sus víctimas estaba bajo los efectos del alcohol para cometer las agresiones.

Al parecer, las dos víctimas ratificaron los abusos a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional.