Detenida tras atropellar mortalmente a un hombre de madrugada en Fuencarral-El Pardo y darse a la fuga

Este lunes, día 29 de diciembre, una mujer de 60 años fue detenida por la Policía Municipal tras atropellar mortalmente a un peatón y darse a la fuga, según informan fuentes del cuerpo municipal.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo, concretamente sobre las 02.00 horas de la madrugada cuando el vehículo conducido por la mujer atropelló a un hombre de su misma edad.

El accidente ocurrió en el número 12 de la Calle Valle de Mena del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Sin embargo, la mujer fue detenida en el municipio de Pozuelo de Alarcón, donde es residente.

Una vez se produjo el atropello, la mujer se dio a la fuga. Sin embargo, el cuerpo del hombre no fue encontrado hasta las 07.00 horas de la madrugada, cinco horas después de producirse el fatal desenlace, y fue encontrado por una mujer que localizó el cuerpo mientras corría.

El cuerpo del hombre presentaba varios golpes en la cadera y el brazo. Además, según ha adelantado el diario El Mundo, los policías pudieron encontrar a la presunta autora de los hechos tras revisar las cámaras de seguridad y comprobar que había un vehículo con daños notorios en la parte delantera que se correspondían a un accidente de este calibre.

Tras la investigación, a manos del Grupo de Atestados de la Policía Judicial de Tráfico, se pudo identificar al vehículo implicado en menos de 24 horas después del suceso.

La mujer está detenida como presunta autora de un delito de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.