La predicción fatal para el año que viene de Roberto, carnicero de barrio: "Los precios serán todavía más caros"

Las claves nuevo Generado con IA Roberto, carnicero en Vallecas, advierte que los precios de la carne seguirán subiendo el próximo año, afectando especialmente a las compras navideñas. El aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo han provocado que los clientes compren menos cantidad de productos cárnicos durante las fiestas. La tendencia actual muestra que los españoles compran menos comida para evitar desperdicios tras las celebraciones navideñas. El cordero sigue siendo el producto estrella en las carnicerías durante la Navidad, seguido por el redondo, las saletas rellenas y el pavo.

Las carnes son uno de los productos más demandados para estas comidas y cenas navideñas. Roberto, carnicero jefe en la Carnicería José Camino del madrileño barrio de Vallecas nos habla sobre estas fechas.

Para Roberto, el problema detrás de este descenso en las compras de cena navideñas está en el precio. "Cada año se vende un poco menos. Esto es debido a que las cosas van subiendo de precio y como suben la gente también compra menos".

Además, Roberto añade. "Hay una gran diferencia en el consumo, antiguamente la gente compraba auténticas burradas porque se gastaba mucha comida. Ahora la gente cada vez come menos y se cuidan más, entonces también compran menos".

Un problema que sigue creciendo

Este aumento en el precio de los productos no es casualidad y responde a un problema económico que sigue aumentando. Las personas cada vez tienen menos poder adquisitivo frente a unos precios que siguen subiendo continuamente.

En el mercado cárnico este problema sigue existiendo. Roberto, por su parte, tampoco confía en que esta situación pueda mejorar en un corto plazo. "El año que viene va a ser más caro. Y al siguiente igual, y al siguiente también. Y cada vez se venderá menos".

Productos en el mostrador de la Carnicería José Camino Daniel Nieva

Sin embargo, según Roberto, este problema no afectará a las compras diarias sino, únicamente, a las compras en Navidad. "No se venderá menos en cantidad de carne sino en productos navideños".

Por otra parte, Roberto puntualiza que no solo es un problema del aumento en el precio de los productos sino que, también, este descenso de ventas viene por la cantidad de comida que se compra para estas fechas. "En los días puntuales de Navidad, cada vez la gente se conciencia a comprar menos cantidad porque sabe que le va a sobrar y luego tiene la gente comida dos meses en su casa".

En relación a este tema, Roberto también comenta. "Los españoles cada vez cenamos menos. En Nochebuena si pones una cena copiosa pasa esto que la gente puede que coma más cantidad ese día pero al día siguiente vuelven a comer menos y, con tantos excesos, es normal que acabes harto de todo.

Lo más vendido en Navidad

Pese a este descenso en las compras de las cenas de Navidad, siempre hay productos que están más solicitados que otros y que son una venta asegurada.

En la Carnicería José Camino, Roberto nos cuenta cual es el producto más vendido en estas fechas. "El cordero es el producto estrella en las carnicerías, es lo que más se vende".

También, Roberto añade otros productos muy vendidos. "Luego el redondo también lo vendemos mucho, saletas rellenas o el pavo; pero el producto estrella es el cordero".