Ni se te ocurra decir 'que aproveche' en la cena de Navidad: la frase que te puede costar muy cara

Las claves nuevo Generado con IA La experta en protocolo Mar Casas desaconseja decir 'que aproveche' en cenas de Navidad, ya que la expresión tiene un origen humilde y connotaciones negativas. 'Que aproveche' surgió durante la Guerra Civil española, cuando escaseaban los alimentos y se utilizaba para desear que la comida, aunque pobre, fuera suficiente. En restaurantes y hoteles de alto nivel no se utiliza esta expresión; en su lugar, se prefiere decir 'que disfrute', 'espero que le guste' o simplemente guardar silencio. Mar Casas recomienda seguir el ejemplo del anfitrión y observar el comportamiento de los demás comensales como parte del buen protocolo en la mesa.

Hay expresiones que utilizamos en nuestro día a día que llevan implícito un significado o una connotación muy diferente a la que nos queremos referir cuando la utilizamos. En la mayoría de ocasiones, utilizamos este tipo de frases sin conocer realmente su significado por lo que conocer el sentido de las expresiones que utilizamos es fundamental si queremos causar una buena impresión en cualquier cena de Navidad.

La experta en protocolo, Mar Casas, concedió una entrevista a “El podcast del Webpositer” para dar a conocer aspectos desconocidos del protocolo. La también autora del libro 'La fiesta de la mesa' explica que pronunciar la frase ‘que aproveche’, una de las expresiones más habituales que pronunciamos antes de empezar a comer, en realidad no debería utilizarse según las normas básicas de protocolo: "Es una expresión que se empezó a utilizar en la guerra civil española, cuando no había casi alimentos y la gente aprovechaba, por ejemplo, tres veces el puerro que había hervido en una olla".

Mar Casas en la entrevista para "El Podcast del Webpositer" El Podcast del Webpositer

Sobre la expresión, la experta en protocolo añadía. "Se decía ‘que aproveche’ cuando te comías algo que incluso no era casi comestible. Entonces, 'que te aproveche porque quizá mañana no vuelvas a comer. Aprovéchalo'. Hoy en día es una expresión dicha para pobres. Entonces, si eres consciente de lo que estás diciendo, le estás diciendo a un cliente en tu mesa que aproveche", siguió explicando.

Pese a ser una de la expresiones más utilizadas en dicho contexto, Mar Casas incide en el hecho de que no se utiliza en locales de un alto nivel. "En hoteles o restaurantes de muchísimo nivel, no se dice. Te dirán 'que disfrute', 'espero que le guste' o simplemente no decir nada. El silencio es la base de la de la comida, de la reunión en torno a la mesa, porque la gente va a disfrutar, va a estar a gusto, sin que le interrumpan. Un buen camarero, no habla casi con el cliente, habla lo justo para informarle, para ayudarle, orientarle, pero no para interrumpir".

Mar Casas en "El Podcast del Webpositer" El Podcast del Webpositer

Por otra parte, Mar Casas dio algunos consejos a seguir sobre cómo comportarse en un almuerzo o cena. "Cuando yo me siento en la mesa, lo primero que hago es, si estoy invitada por alguien, sigo la norma del anfitrión. Es decir, sigo su ejemplo. Él es el que marca. Tienes que estar muy pendiente de tus comensales porque ellos están pendientes de ti o deberían estar pendientes de ti".