Cae una banda que se hacía pasar por trabajadores del Ayuntamiento para robar a personas mayores en Madrid

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a los puestos de Las Rozas y Majadahonda, en una operación conjunta y con la colaboración de la policía local de Salamanca, han llevado a cabo la detención de cuatro personas que se dedicaban a cometer robos en el interior de domicilios de personas de avanzada edad, según informa la Benemérita en nota de prensa.

Su modus operandi era el engaño, llegando a recurrir a la violencia o a la intimidación. Los presuntos autores se valían de engaños telefónicos previos, suplantando la identidad de técnicos de la luz o trabajadores del ayuntamiento para instalar dispositivos de teleasistencia y de este modo tener acceso a los domicilios.

Una vez se ganaban la confianza de las víctimas, accedían al interior del domicilio y, mientras uno de ellos la distraía, el otro accedía al resto de las habitaciones, donde sustraía todo tipo de joyas y dinero en efectivo.

Una vez dentro, los presuntos autores empleaban engaño o violencia e intimidación actuando siempre en parejas, se trataba de un grupo organizado, jerarquizado y con funciones asignadas a cada miembro.

Cuatro son las víctimas que ya han denunciado en la Comunidad de Madrid y dos en la provincia de Salamanca. Los detenidos cuentan con numerosos antecedentes por hechos similares.