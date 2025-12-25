Retrasos en Chamartín el día de Navidad: restablecida la circulación de trenes de larga distancia y AVE tras una avería

Varias personas esperando a coger un tren en la estación de Chamartín en una imagen de archivo. Europa Press

Varios trenes de larga distancia y alta velocidad han estado detenidos este jueves durante casi dos horas en Chamartín debido a una incidencia que afectó a la propia estación de ferrocarriles, según ha informado Adif.

"Debido a una incidencia que afecta a la estación de Madrid Chamartín (Ancho Estándar), trenes de larga distancia AVE están detenidos", ha comunicado la entidad responsable de la circulación ferroviaria en España.

El retraso medio estimado ha sido de unos 25 minutos, una frecuencia que irá mejorando a lo largo de la mañana tras confirmar Adif que la incidencia ya ha sido subsanada.

Según ha informado la empresa ferroviaria, la incidencia se ha originado en el tren de larga distancia de Sorolla (Valencia) a León, que ha quedado detenido en la vía entre Jardín Botánico y Chamartín, provocando que los trenes de larga distancia y alta velocidad quedaran "detenidos".

Este fallo se ha solucionado una hora después.