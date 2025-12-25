Noche trágica de Navidad en Madrid: dos muertos a puñaladas, entre ellos un joven de 17 años en una pelea

Las claves nuevo Generado con IA Dos personas murieron apuñaladas en Madrid durante la madrugada de Navidad: un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un hombre de 63 años en Chamberí. En el caso del menor, la Policía ha detenido a dos jóvenes, uno de 19 años de origen español y otro de 21 de origen venezolano, relacionados con la pelea mortal. La Policía investiga ambos sucesos y no descarta que la muerte del joven esté relacionada con bandas juveniles violentas. Esa misma noche, se produjo un grave accidente de tráfico en la M-31, donde un conductor de 31 años resultó herido de gravedad tras quedar atrapado en su vehículo.

Doble tragedia en plena Navidad en Madrid. Un joven de 17 años ha muerto durante la madrugada de este jueves en Puente de Vallecas tras recibir una puñalada en una pelea y un hombre de 63 años también ha fallecido en Chamberí tras ser agredido con un arma blanca, según informa un portavoz de Emergencias Madrid.

En el primer caso, los hechos tuvieron lugar hacia las 2.00 horas de la mañana en la calle Lagartera, en Puente de Vallecas.

El joven presentaba una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo.

Agentes de Policía Nacional iniciaron las maniobras de RCP, que continuó Samur a su llegada, hasta el punto de practicar una toracotomía, una maniobra que consiste en abrir el tórax y masajear el corazón directamente con las manos.

A pesar de los esfuerzos, no fue posible revertir la parada y confirmaron el fallecimiento. Una psicóloga de Samur atendió a un familiar que llegó hasta allí. La víctima es un joven español.

Según informa un portavoz de la Policía Nacional, se han producido dos detenciones relacionadas con la muerte de este joven: un joven de 19 años de origen español y otro de 21 de origen venezolano.

Para efectuar las detenciones, se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a otro hombre también participante en la pelea por la parte contraria, el cual presentaba heridas de arma blanca, quedando detenido tras ser asistido por los Servicios Sanitarios y dado de alta en el centro hospitalario.

Finalmente, el otro presunto autor de la muerte de este joven fue detenido en la Comisaría de Puente de Vallecas.

En el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación. Según informan fuentes policiales, no se descarta que se trate de una reyerta relacionada con bandas juveniles violentas.

Apuñalado en Chamberí

El segundo suceso tuvo lugar hacia las 5:40 de la mañana en la calle Alonso Cano, en Chamberí y se trata de un hombre de 63 años que presentaba varias heridas por arma blanca.

A la llegada de los sanitarios estaba en parada cardiorrespiratoria y tras 40 minutos de maniobras avanzadas de los equipos de Samur-PC sólo han podido confirmar el fallecimiento.

Según informan fuentes policiales, se trata de un hombre español de origen boliviano y, aunque aún no se han producido detenciones, la Policía encontró el arma del crimen muy cerca del cuerpo de la víctima.

Los servicios de emergencia madrileños también han informado de un aparatoso accidente que se produjo durante la tarde del miércoles, hacia las 19.00 horas.

Sobre esa hora, se produjo un accidente de tráfico en la M-31 en el que un conductor de 31 años quedó atrapado.

Una ambulancia del Summa 112 comenzó la atención hasta la llegada de los equipos de Samur-PC.

Bomberos del ayuntamiento de Madrid rescataron a la víctima del interior del vehículo que tuvo que ser intubada y trasladada politraumatizada con preaviso al 12 de Octubre.

Los ocupantes del segundo vehículo sufrieron lesiones leves. Uno de ellos no requirió traslado y el otro fue trasladado por Samur al Gregorio Marañón con contusiones. Guardia Civil realiza el atestado e investiga las circunstancias de este accidente.

Según informan desde Emergencias Madrid, durante la Nochebuena y la madrugada de este jueves se han realizado 373 intervenciones, 19 intoxicaciones etílicas, 20 agresiones y 13 accidentes de tráfico.