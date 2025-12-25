Detenido tras asesinar a puñaladas a su hermano en su casa de Leganés: el crimen ocurrió tras una gran discusión

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional EP

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Leganés tras presuntamente asesinar a su hermano a puñaladas después de una fuerte discusión en su domicilio. El presunto autor del crimen en Leganés es paciente psiquiátrico y ambos implicados son españoles, según fuentes policiales. En las últimas horas, también han fallecido dos personas más en la Comunidad de Madrid por agresiones con arma blanca: un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un hombre de 63 años en Chamberí. La Policía investiga los tres sucesos, habiendo realizado ya varias detenciones relacionadas con el homicidio de Puente de Vallecas.

Jornada navideña negra en la Comunidad de Madrid. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de otro varón en la localidad madrileña de Leganés, según informan fuentes policiales.

Los hechos sucedieron este jueves hacia las 15.00 horas, cuando la Policía recibió una llamada alertando de una fuerte discusión en el interior de una vivienda del citado municipio.

Inmediatamente, se personaron en el domicilio indicativos de Seguridad Ciudadana que encontraron a la víctima con varias heridas de arma blanca y sin signos aparentes de vida, constatando los servicios sanitarios su fallecimiento.

En el lugar localizaron al hermano del fallecido y presunto responsable de la muerte, procediendo a su detención por un delito de homicidio.

Además del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron agentes del DEVI de Policía Científica, así como del grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.

Fuentes policiales informan de que el presunto autor del crimen es un paciente psiquiátrico. Los dos implicados en el suceso son españoles.

Por desgracia, este homicidio no es el único que ha tenido lugar en las últimas horas en la Comunidad de Madrid.

Hacia las 2.00 horas de la madrugada de este jueves, un joven de 17 años ha perdido la vida tras una pelea en el distrito de Puente de Vallecas.

El joven presentaba una parada cardiorrespiratoria como consecuencia de una agresión con arma blanca en el hemitórax izquierdo.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) fueron los primeros en llegar al lugar de los hechos e iniciaron las maniobras de RCP, que continuó posteriormente Samur. Los sanitarios llegaron al punto de practicar una toracotomía, una maniobra que consiste en abrir el tórax y masajear el corazón directamente con las manos.

A pesar de los esfuerzos, no fue posible revertir la parada y confirmaron el fallecimiento. Una psicóloga de Samur atendió a un familiar que llegó hasta allí. La víctima es un joven español.

Según informa un portavoz de la Policía Nacional, se han producido dos detenciones relacionadas con la muerte de este joven: un joven de 19 años de origen español y otro de 21 de origen venezolano.

Para efectuar las detenciones, se estableció un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a otro hombre también participante en la pelea por la parte contraria, el cual presentaba heridas de arma blanca, quedando detenido tras ser asistido por los Servicios Sanitarios y dado de alta en el centro hospitalario.

Finalmente, el otro presunto autor de la muerte de este joven fue detenido en la Comisaría de Puente de Vallecas.

En el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica, de la Brigada Provincial de Información y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación. Según informan fuentes policiales, no se descarta que se trate de una reyerta relacionada con bandas juveniles violentas.

Por otro lado, los servicios de emergencias madrileños también han informado de un tercer suceso: un hombre de 63 años que presentaba varias heridas por arma blanca apareció muerto hacia las 5:40 de la mañana en la calle Alonso Cano, en Chamberí.

Fuentes policiales informan de que no se descarta ningún escenario, pero podría tratarse de un suicidio.