Victor Villagrá da clase en la mejor profesión posible para trabajar: hay 96.000 vacantes y se cobra 40.000 euros al salir

Actualmente, la ciberseguridad es una de las profesiones con una de las mayores salidas laborales (faltan 96.000 en España, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad). La demanda de empleo es extremadamente alta y se asegura prácticamente un puesto en cualquier empresa del sector para alumnos que acaban de salir de sus carreras profesionales.

Víctor Villagrá es Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid en el Departamento de Ingeniería Telemática en la ETSI Telecomunicación, Subdirector y Jefe de Estudios en la ETS Ingenieros de Telecomunicación y Director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Politécnica de Madrid.

En cuanto a sus alumnos, Daniel, Mario y Rodrigo estudiaron previamente Ingenieria de Telecomunicaciones. Carlota, por su parte, estudió Ingeniería y Sistema de Datos. Actualmente todos se encuentran cursando el Máster de Ciberseguridad en la Universidad Politécnica de Madrid, aportando su visión acerca de este oficio.

Víctor Villagrá asegura que la ciberseguridad se encuentra en uno de sus puntos más altos. "Ahora todo está conectado; los móviles, dispositivos biomédicos... todo lo que tenemos en estos momentos es susceptible a un ataque, por lo tanto, es uno de los grandes problemas que tenemos y necesitamos profesionales".

Una profesión muy demandada

La ciberseguridad es uno de los campos más necesarios en la actualidad. La facilidad que tenemos actualmente para acceder a cualquier contenido en la red nos hace ser vulnerables. "Todo el mundo está ahora conectado. Todo es atacable. Antes solamente se conectaban los ordenadores", alerta Víctor Villagrá.

Por otra parte, Rodrigo, uno de sus alumnos, también advierte. "Ahora hasta el frigorífico tiene Wi-Fi". Mario, otro de sus alumnos también destaca. "Casi todo el mundo tiene Alexa en casa y, realmente, no sabes si te está escuchando continuamente o no".

Según apunta el profesor Villagrá, el auge de la ciberseguridad también reside en la profesionalidad de la misma. "Ahora tenemos que tener a los mejores para luchar contra gente que utiliza la ciberseguridad para hacer mal como distintas mafias de hacking que tienen a gente que alcanzan un nivel de experiencia increible. Nosotros tenemos que procurar serlo más y por eso se necesitan tantos profesionales".

Sin embargo, hay muchas empresas en España que no están valorando de la mejor forma el trabajo de los empleados en ciberseguridad. "Los formados en ciberseguridad son un recurso muy valioso ahora mismo pero para muchas empresas siguen siendo un recurso normal, provocando una fuga de talento enorme", comenta Víctor Villagrá.

Pese a este problema, la burbuja de empleo en ciberseguridad parece seguir inflándose y no da síntomas de que se vaya a romper por el momento. "Estamos viendo que cada vez se están utilizando más dispositivos tecnológicos en todo, desde hospitales, defensa... hasta las personas mayores lo utilizan entonces es muy necesaria la ciberseguridad para protegerlos", resalta Carlota.

Para Daniel, tampoco cree que haya indicios de que la burbuja estalle en un corto plazo. "De momento no hay ningún indicio que indique que vaya a explotar. Cuantos más dispositivos, más uso de las redes y del entorno digital haya, pues más hay que proteger y más necesaria es esta profesión".

Todo esto no es casualidad puesto que la tasa de empleo en ciberseguridad es muy alta. "El porcentaje de empleabilidad es del 100%, en todos mis años al frente del Máster no conozco a ni un solo alumno que haya estado en el paro", destaca Víctor Villagrá.

Preocupa la fuga de talento

El principal problema con el que tiene que luchar la ciberseguridad en nuestro país es con la preocupante fuga de talento que hay en la profesión. Para el profesor Villagrá este inconveniente reside en el salario. "Hay muchísima demanda y tenemos talento. Pero hay talento que tiene que ser retribuido y valorado de acuerdo a la formación que traen".

Víctor Villagrá también comenta la diferencia de salario que hay con respecto a otros países. "En España, un experto en ciberseguridad que acaba de salir al mercado laboral puede estar entorno, en el mejor de los casos entre 35.000 o 40.000 euros al año. Pero de media, si tú te vas y vas a una consultoría, lo más normal es empezar en 26.000 o 28.000 euros al año. Ahora bien, si te vas a esta misma empresa en Inglaterra, Suiza o Estados Unidos estarán empezando a un nivel de unos 80.000 euros al año".

Esta diferencia salarial sigue siendo proporcional incluso en los puestos más altos dentro de la ciberseguridad como en los CISO por lo que la diferencia salarial en España y otros países se sigue manteniendo sea cual sea el puesto que se ocupe. "Un CISO fuera de España cobra una bestialidad. Los CISO de grandes empresas en España como BBVA, Santander o Telefónica si pueden tener unos sueldos más equiparables pero un CISO de cualquier otra empresa podría situarse entre los 60.000 o los 70.000 euros anuales mientras que fuera de España pueden estar sobre los 300.000 anuales", comenta el profesor Villagrá.

Para los alumnos del Master de Ciberseguridad este es un factor muy a tener en cuenta. Rodrigo afirma tenerlo en mente. "Yo lo tengo claro, lo he mirado porque el año que viene me gustaría salir. No tengo un destino claro, pero yo sé que quiero salir, no solo porque haya mejores oportunidades fuera sino porque también quiero cambiar de aires y las condiciones de trabajo que ofrecen son muy interesantes".

Mario también está de acuerdo, afirmando. "Me gustaría irme a Boston porque a mi pareja le surgió una oportunidad de hacer un máster ahí. Yo buscaba trabajo. Allí empiezan a cobrar 80.000 dólares en casi todos los puestos. Y eso sólo empezando, ya no me imagino cuando lleven más tiempo".

Carlota también ha admitido estar pensando en esa opción. 'Planteármelo sí que me lo he planteado, es verdad que si tuviese ese sueldo aquí en España me quedaría aquí, pero es verdad que si se va complicando pues tocará salir, mínimo algún año.

Por su parte, Daniel prefiere valorar otras opciones. "No me lo he planteado realmente, estoy mirando distintas alternativas, pero desde luego es un factor que influye bastante por la formación que hemos tenido de tantos años, la carrera, el máster... y encontrarte esas diferencias de sueldo pues sí que tira mucho para irte".

Para Víctor Villagrá el reto de la ciberseguridad en España reside, no en formar a los mejores especialistas sino en aprender a valorar y retener a los que ya tenemos. "Tenemos a gente muy bien formada y con talento, tenemos congresos top a nivel mundial y han salido grandes expertos de aquí; pero las empresas no han sabido ver este potencial. Hay empresas que contrataban a profesionales por sueldos mediocres".