La mujer asesinada por su marido en Torrejón de Ardoz entró en VioGén en 2021 por la denuncia de un testigo

La mujer de 45 años asesinada anoche en su domicilio de Torrejón de Ardoz (Madrid) ingresó en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, en diciembre de 2021 tras la denuncia de un testigo, aunque ella no presentó denuncia ni quiso declarar.

Así lo han asegurado a EFE fuentes próximas a la investigación, que han indicado que tras la llamada de un ciudadano que presenció una escena de maltrato entre la pareja, el caso se introdujo en VioGén y se aplicó el llamado "protocolo cero".

Es decir, las fuerzas de seguridad iniciaron las gestiones pertinentes para recabar toda la información disponible.

No obstante, la mujer no quiso presentar denuncia contra su pareja ni tampoco declarar.

El caso, valorado de riesgo bajo, quedó inactivo en el sistema al cabo de los meses.

El crimen machista ocurrió sobre las diez de la noche de este domingo. Los servicios de emergencias y la Policía Nacional primero encontraron el cadáver de un hombre de 44 años que se había precipitado desde el edificio del número 2 de la calle del Reino Unido, en la localidad de Torrejón de Ardoz.

Fuentes del caso han apuntado a EFE que, según las llamadas al 091, varios vecinos alertaron de que antes de arrojarse al vacío el hombre, de nacionalidad española, como la mujer, y de 44 años, había amenazado con matar a sus hijas y quitarse la vida.

La mujer recibió varias puñaladas, una de ellas en el cuello, por parte presuntamente de su pareja, con la que tenía dos hijas de 13 y 17 años.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 41 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.336 desde 2003.

La víctima deja dos hijas menores de edad huérfanas, que se suman a otros 20 menores que han perdido a sus madres por la violencia de género en 2025.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.