Cae una banda que utilizaba empresas de paquetería para traficar con tusi y MDMA: la enviaban a Chile y a Australia

La investigación se inició en el mes de agosto del año pasado cuando los agentes interceptaron un paquete en una empresa logística que iba destinado a Venezuela.

Esa caja contenía una piscina hinchable en la que ocultaban 460 pastillas de MDMA y MDMA en roca.

Avanzadas las pesquisas, se supo que el envío intervenido se encontraba dentro de la actividad desarrollada por una organización criminal constituida desde el año 2023.

El modus operandi que utilizaban consistía en la elaboración, adulteración y distribución a nivel internacional de diferentes tipos de sustancias estupefacientes, tanto drogas sintéticas como cocaína, que ocultaban en el interior de objetos a través de distintas empresas de paquetería.

En el desarrollo de la investigación se intervinieron otros dos paquetes, en el primero con destino a Chile se aprehendieron 5.000 pastillas de MDMA y en el segundo enviado con destino a Australia, 257 gramos de cocaína.

Posteriormente se tuvo conocimiento de que este envío fue una prueba para comprobar la viabilidad de esta vía de expedición.

Tras intervenir los tres paquetes y lograr la identidad de las diferentes personas que conformaban la organización criminal, el pasado 7 de octubre se practicaron nueve entradas y registros en varios municipios de la Comunidad de Madrid y en Peñíscola (Castellón).

Como resultado de estas prácticas lograron intervenir más de 11 kilogramos de sustancia estupefaciente, más de 11.000 euros en efectivo y 18 teléfonos móviles y se incautaron de siete armas de fuego, cuatro armas blancas, dos vehículos, una máquina entabletadora, diez amortiguadores modificados para ocultar droga, cuadernos manuscritos de contabilidad de venta de sustancia estupefaciente, siete relojes y joyas de alto valor.

Este operativo se saldó con la detención de 14 personas como presuntas autores de los delitos de pertenencia a organización criminal y delito contra la salud pública, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos.