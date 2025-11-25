La Guardia Civil investiga la agresión sexual a un niño de 6 años por parte de otros niños de 11 en un colegio de Las Rozas

Las claves nuevo Generado con IA La Guardia Civil investiga la presunta agresión sexual sufrida por un niño de 6 años a manos de dos compañeros de 11 en un colegio público de Las Matas, Las Rozas. La denuncia fue presentada por los padres del menor a mediados de noviembre, y tanto la Fiscalía de Menores como la Consejería de Educación han abierto diligencias para esclarecer los hechos. Las presuntas agresiones habrían comenzado a principios de curso y fueron detectadas por un médico tras observar moratones y pellizcos en el cuerpo del menor. El colegio San José de Las Matas ha activado el protocolo por agresión sexual y la Inspección educativa está supervisando las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del alumnado.

La Guardia Civil investiga la agresión sexual a un niño de 6 años por parte de dos compañeros de 11 años en un colegio público de Las Matas, ubicado en el madrileño municipio de Las Rozas.

Según informan fuentes de la Benemérita, los progenitores del menor presentaron una denuncia a mediados de noviembre y la Fiscalía de Menores ha abierto diligencias y la Consejería de Educación ha abierto diligencias para esclarecer este caso.

Según adelantó la Cadena Ser, las agresiones al menor comenzaron a principios de curso y las descubrió un médico cuando, en un reconocimiento, vio que el menor presentaba moratones y pellizcos por el cuerpo.

El citado medio de comunicación informa de que el colegio Público San José de Las Matas, donde han sucedido las presuntas agresiones, ha enviado un comunicado a las familias de los alumnos informando de que se ha activado el protocolo correspondiente por casos de agresión sexual.

La Consejería de Educación informa de que la Inspección está supervisando las medidas que el colegio ha adoptado para garantizar la seguridad del alumnado. La pesadilla de la niña que destapó el caso de abusos del colegio de La Moraleja: "El padre Marcelino me quema ahí"