Apartan a un cura de la diócesis de Getafe tras descubrirse un nuevo caso de abusos a un menor de 17 años

Foto de archivo de la celebración de la Eucaristía de los obispos españoles en el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en Getafe. Ricardo Rubio Europa Press

Un nuevo caso de abusos en la Diócesis de Getafe. Los hechos fueron denunciados este verano por un menor, el cuarto que sale a la luz en esta diócesis madrileña.

El obispado madrileño recibió una denuncia contra un sacerdote de la diócesis por cauces internos el 18 de agosto y dos días después el sacerdote fue apartado, aunque la Diócesis ha subrayado que los presuntos abusos denunciados "no acontecieron en ninguna de las instituciones educativas de la diócesis".

A su vez, esta entidad ha reiterado recientemente su "condena más absoluta contra cualquier tipo de abuso".

Según ha confirmado a EFE un portavoz de la diócesis, la misma en la que se sitúan las acusaciones contra el actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, el obispado apartó este mes de agosto a uno de sus sacerdotes por presuntos abusos cometidos este mismo a un joven de 17 años, un antiguo alumno del seminario donde trabajaba el cura hasta el final del pasado curso.

"Lamentamos y sentimos profundamente la situación y todos los daños que se derivan de ella. Reiteramos nuestra condena más absoluta contra cualquier tipo de abuso", han señalado en un comunicado emitido este viernes tras la publicación de esta información en el diario El País.

En el comunicado, desde la Diócesis de Getafe insisten en que, "una vez recibida la denuncia, se pusieron en marcha los mecanismos previstos en el protocolo que tiene la diócesis adoptando las medidas cautelares para estas situaciones".

Además, aseguran que "la diócesis ha puesto al servicio del denunciante y de su familia los recursos de la Oficina de Protección de Menores de la diócesis que requieran".

"Reiteramos el reconocimiento del derecho de toda persona a denunciar un caso de abuso, así como la presunción de inocencia de la persona denunciada", añaden desde el obispado, donde insisten en que este caso no guarda relación con el seminario en el que trabajaba el acusado.

El cuatro casos

Se trata del cuarto caso destapado en los últimos días en este episcopado madrileño, el mismo en el que un exseminarista ha denunciado por pederastia al actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, cuando era cura en Getafe en los años noventa y rector del seminario mayor.

Zornoza es el primer obispo español investigado canónicamente por el Vaticano por presuntos abusos sexuales a un menor.

Hasta ahora, se trataba de una figura relativamente anónima para el gran público, pero controvertida en las parroquias gaditanas, donde su gestión férrea y presuntamente mercantilista había provocado durante años desahucios, despidos y quejas que llegaron hasta el mismísimo Papa Francisco, creando una especie de 'reinado del miedo' eclesiástico.

Pero nadie, hasta ahora, podía imaginar que este prelado ultraconservador, de 76 años recién cumplidos y enfermo de un cáncer que se mantuvo en secreto hasta que estalló el escándalo, acabaría siendo acusado de pederastia.