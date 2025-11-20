La lucha de Víctor Gutiérrez, alcalde de Torrelaguna, para que 8 guardias civiles tengan casa tras el desalojo del cuartel

El Palacio Salinas de Torrelaguna, que fue construido en el siglo XVI, lleva años siendo la casa cuartel de la Guardia Civil en Torrelaguna y, en cuestión de días, dejará de serlo. Según informaron este miércoles fuentes de la Benemérita, los ocho guardias civiles y sus familias que vivían en los pabellones tendrán que abandonarlos debido al mal estado del edificio, en el que han aparecido múltiples grietas de deterioro en los últimos meses.

Al parecer, según informó la Benemérita en nota de prensa, "no se puede garantizar la seguridad del inmueble" que "se encuentra sobre unas cuevas existentes en el subsuelo".

Ante esta situación, el alcalde de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, ha pedido "una reunión urgente" con el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para tratar este tema, aunque informa de que desde el consistorio llevan "años tratando de reunirse con la Delegación" para abordar el problema y dar solución a los agentes.

Por su parte, Francisco Martín informó en rueda de prensa este martes que "se está buscando una solución" para "todas las familias" que residían en los pabellones del puesto de Torrelaguna.

"Le pido al consejero Novillo que contribuya con recursos de la Comunidad de Madrid a las infraestructuras de la Guardia Civil. Desde 2008, la Comunidad de Madrid no ha puesto ni un solo euro en favor de estas infraestructuras", explicó el delegado del Gobierno.

La entrada del puesto de la Guardia Civil de Torrelaguna.

Pero Víctor Gutiérrez explica a Madrid Total que, cuando comenzó su alcaldía en noviembre de 2023, vieron "el estado del inmueble" y pidieron "una reunión urgente con el delegado del Gobierno y con el resto de alcaldes" a los que da servicio este puesto.

"La respuesta del delegado fue que el cuartel no estaba en tan mal estado. En octubre de 2024 fue cuando se tuvieron que desalojar las dependencias oficiales y desde el Ayuntamiento cedimos un espacio que se iba a utilizar para Protección Civil", cuenta el alcalde.

El primer edil de Torrelaguna apunta a que "desde ese día nadie ha pasado por el puesto de la Guardia Civil en Torrelaguna para comprobar su estado".

En conversación con EL ESPAÑOL, Víctor Gutiérrez lamenta que uno de los puestos "más importantes de la Sierra de Madrid se quede sin viviendas".

"¿Qué hacemos ahora con las familias desalojadas? Esto supone cerrar un cuartel importante sin haber hecho nada por evitarlo, le hemos pedido reuniones al delegado para tratar este tema y siempre se han pospuesto", concluye el primer edil de Torrelaguna.

Por otro lado, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles condenan que "varios compañeros lleven años viviendo en un cuartel en ruinas": "Han tenido tiempo de sobra para ver la situación y dar una solución a estos agentes que no pueden vivir en unas instalaciones así".

Estas fuentes apuntan a que al final, varios agentes "se marcharán a otro destino", ya que los alquileres "son muy caros en todo Madrid y también en la Sierra Norte".

Hay dos compañeros que viven de alquiler con unos precios de alquiler y al final los compañeros se marcharán. Y lo que van a hacer es irse a otro destino.