Mayrit, la supertuneladora de Ayuso de 98 metros y 1.500 toneladas ya está en Madrid: sus plazos para terminar la L-11

La pieza clave para finalizar las obras de la ampliación de la L-11 ya ha llegado: la tuneladora Mayrit, una enorme máquina de 98 metros y 1.500 toneladas, ha llegado a la capital después de un largo viaje que comenzó en Alemania.

La tuneladora, que ha llegado en varias piezas, será indispensable en los trabajos de la ampliación de la Línea 11 del Metro de Madrid.

El viaje de Mayrit hasta la capital comenzó lejos, en Schwanau, Alemania, donde la máquina se fabricó y desde donde inició un largo trayecto: navegación por el Rin, escala en Rotterdam, cruce del mar del Norte, pasar por el canal de la Mancha y finalmente desembarcó este martes en el puerto de Santander.

Pero el tramo más delicado vino después. Desde la costa cántabra, un convoy especial cargado de piezas avanzó más de 450 kilómetros por carretera, siempre de noche, acompañado por escoltas técnicas que han supervisado cada movimiento para asegurar que el equipo pudiera maniobrar sin riesgo.

Tal y como publicó Madrid Total, el creador de Mayrit es Martin Herrenknecht: el gran jefe del mayor fabricante del mundo de tuneladoras.

La tuneladora Mayrit. Comunidad de Madrid

El nombre de la máquina es la denominación que los árabes pusieron a la ciudad de Madrid por la riqueza de sus caudales de agua.

Así lo explicó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el pasado mes de diciembre, cuando presentó en público el método de excavación que "será capaz de perforar aproximadamente 15 metros de túnel al día frente a los dos" del sistema tradicional.

Ahora comienza la siguiente fase: el montaje. Según los plazos oficiales, Mayrit no empezará a excavar tierra hasta marzo de 2026, cuando iniciará la perforación del túnel entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, el tramo clave de la futura Línea 11.

Para el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, "la Comunidad de Madrid avanza en los trabajos de la mayor ampliación de la red de Metro de la última década y, con el objetivo de acelerar las obras, acaba de llegar a nuestra región la tuneladora Mayrit. Con sus 98 metros de longitud, permitirá perforar hasta 15 metros al día para conectar Plaza Elíptica y Conde de Casal en la Línea 11. Se trata de una obra que ya alcanza el 34 % de ejecución y en la que estamos invirtiendo 518 millones de euros".

La máquina, tipo EPB (Earth Preasure Balance), ha sido diseñada específicamente para las características geotécnicas y geológicas del terreno sobre el que se va a emplear.

Una vez terminadas las obras, la L-11 unirá Cuatro Vientos con Valdebebas a lo largo de 20 estaciones. Permitirá descongestionar la Línea 'Circular' de Metro, la más transitada, y conectará con infraestructuras clave como Atocha o el Aeropuerto de Barajas.

Las obras ya están en marcha y corren a cargo de una unión de empresas formada por Acciona, Dragados y Rover. Por ahora, se están construyendo las estaciones de forma simultánea.