Marc Cuñat, el experto en coches que sabe cómo puedes convertir tu coche en 'ecológico' para pasar a la ZBE de Madrid

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) han llegado a las ciudades para quedarse. Ya no solo el área metropolitana de Madrid la tiene, sino que municipios de la Comunidad como Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Móstoles o Majadahonda han implantado en el casco urbano este sistema por el que los coches más contaminantes no pueden acceder.

En Madrid, solo los vehículos con etiqueta 0, de color azul, y Eco, de color azul y verde, pueden entrar libremente en la ZBE sin ser sancionados.

Por otro lado, los vehículos con etiqueta C y B pueden entrar a la zona de bajas emisiones, pero con ciertas limitaciones que, si no se cumplen, se exponen a sanciones.

Por eso, los conductores propietarios de vehículos con etiqueta C y B deben tener cuidado a la hora de circular por Madrid y por el resto de municipios. Sin embargo, existe una solución para estos casos.

Marc Cuñat, responsable de recambios de Recomotor y experto en coches, informa de que los conductores que tengan un vehículo con etiqueta C y B pueden 'adaptarlo' para que pueda acceder a las ZBE.

"Existen varias formas. La primera es declarar el vehículo como 'histórico', un vehículo concreto. Para ello, debe pasar una homologación en la ITV y estar en un club", cuenta.

Explica que estos coches "no tienen etiqueta" pero "están exentos de la ZBE": "Por ejemplo, un Seat 600 que no se haya modificado, podría ser un vehículo histórico que se 'saltaría' la zona de bajas emisiones".

Apunta a que este tipo de vehículos "pasan una ITV especial, tienen una ficha técnica muy concreta y tienen la H de 'histórico' en la matrícula".

Otra de las formas para que un vehículo con etiqueta B o C entre en una ZBE sin ser multado es "convertirlo en GLP", es decir, "un automóvil que utiliza Gas Licuado de Petróleo".

"Los coches que se han reconvertido a GLP obtienen la etiqueta ECO. Para ello, se debe montar un depósito de GLP que se ubica en la rueda de repuesto. También se deben instalar inyectores nuevos y toda la electrónica se debe acomodar", cuenta.

Según detalla, en la actualidad, se puede conseguir un vehículo con un sistema GLP por precios "que oscilan entre los 1.000 y los 4.000 euros". "Se le puede hacer a cualquier coche que sea de gasolina", explica

"Habría una tercera manera de adaptar un vehículo para que pudiera entrar en la ZBE de Madrid: convertir un coche a cien por cien eléctrico, cambiando el motor e incorporando baterías, pero se trata de un proceso más costoso"

Tres formas para entrar en la zona de bajas emisiones de Madrid sin tener que comprar un coche nuevo con etiqueta 0 o ECO.