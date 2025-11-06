Rebelión vecinal contra la 'meca okupa' del centro de Alcorcón: "Se pelean constantemente y se drogan al lado del colegio"

Los okupas del centro de Alcorcón en medio de una pelea. Cedida

Los vecinos del centro de Alcorcón están hartos de que su barrio se haya convertido en una 'meca okupa'. Denuncian que desde hace unos meses se han intensificado la inseguridad, el tráfico de drogas y las peleas entre los conflictivos okupas que se han establecido en dos pisos y en un local de la zona.

Fuentes de la Concejalía de Seguridad Ciudadana de Alcorcón informan a Madrid Total que la Policía Municipal está actuando de forma coordinada con la Policía Nacional para dar una solución a este problema.

Las citadas fuentes llaman a la calma y apuntan a que se trata de un problema concreto que necesita soluciones concretas. Además, destacan que los datos de seguridad indican que Alcorcón es una ciudad segura.

Pero los residentes del centro de Alcorcón no lo ven así. Una vecina que lleva viviendo en la céntrica calle Madrid 13 años relata que "nunca había visto el barrio en tan malas condiciones" y con un nivel "tan alto de inseguridad".

"Llevamos así de mal unos 7 meses. El mayor problema está en el que hace años fue un local comercial ubicado en la calle Madrid. En su interior se han establecido casi 30 personas, pero lo cierto es que entra y sale gente cada día", cuenta esta vecina.

Por desgracia, este no es el único foco de problemas: "Hay otros dos pisos okupa y se coordinan entre sí cuando viene la Policía. Uno está ubicado en una de las esquinas de la calle Madrid y el otro en la avenida de los Carabancheles".

Por eso, esta vecina y los demás residentes denuncian que estos tres puntos han convertido la zona centro de Alcorcón en un "nido de problemas".

"La última pelea fuerte se produjo el pasado jueves por la noche. Hemos visto cómo se pelean con botellas de cristal rotas y arrancan los adoquines de la calle", cuenta esta vecina afectada.

Estas fuentes señalan "el trapicheo de droga" como uno de "los problemas principales" y "más graves": "Esconden las sustancias estupefacientes debajo de las alcantarillas".

Además, los vecinos relatan que muchos de los okupas "tienen cuchillos y machetes". "No nos podemos enfrentar a ellos, sería peligroso. Además, muchas familias tenemos niños o hijos adolescentes y nos da miedo que puedan sufrir alguna agresión", cuenta esta residente de Alcorcón.

"Necesitamos soluciones. Además, estos narcopisos están muy cerca del colegio Villa de Alcorcón y los vecinos hemos visto a los okupas consumir en las calles aledañas a este centro", detalla esta vecina.

Los vecinos no son los únicos afectados por esta situación: "Justo al lado de uno de los narcopisos hay un bar y el propietario dice que ya casi no van clientes por culpa de la inseguridad que se ha generado desde hace meses".

Desde que la situación se volvió "insostenible", los vecinos sí han notado "más presencia policial" patrullando el centro de Alcorcón.

Aun así, piden "soluciones urgentes" ante un problema que consideran "muy grave". "Queremos poder salir a la calle sin tener que preocuparnos de que nos pueda pasar algo grave y sin ver trapicheo al lado de nuestras casas", apostilla esta vecina.