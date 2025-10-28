Los vecinos, "traumatizados" por las violaciones y agresiones en el centro de menas de Hortaleza: "No podemos ir tranquilos"

La polémica no cesa en el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, en Madrid. El pasado domingo tuvo otro episodio que se saldó con dos detenidos debido a un intento de fuga en el que un tercero logró escapar. No sin amenazar y agredir antes a varios educadores y vigilantes.

Este hecho se une y reaviva el revuelo causado el pasado mes de septiembre por la agresión sexual a una niña de 14 años presuntamente cometida por uno de los menores que se alojan en el centro y el cual fue detenido.

Esto causó agresiones violentas por parte de encapuchados hacia los menores y algunas manifestaciones convocadas por Vox, a pesar de haberse prohibido por parte de la Delegación del Gobierno.

"A ver si lo quitan y lo tiran a la basura. Pero con los todos los menores dentro", exclama al respecto de esta situación un vecino del barrio en conversación con Madrid Total.

Una opinión que es compartida por algunos otros que viven en los bloques y urbanizaciones de los alrededores del edificio. "Estamos preocupados y con mucho miedo", comenta Victoria, propietaria de una de las viviendas más cercanas al centro. Se une a Carmen y Pedro, un matrimonio mayor que afirma estar "traumatizados" con todo lo que ha pasado.

"A ver si nos lo quitan pronto, porque no podemos ir tranquilos en ningún momento", dicen. Y es que, además de la violación y las reyertas, los robos y atracos aseguran que son "a diario". "Sobre todo a las señoras mayores", cuenta Jose, que lleva viviendo en la zona 50 años.

Él mismo presenció en una ocasión un episodio en el que tuvo que socorrer a una mujer. "Estaba en casa y escuché desde mi ventana gritos. Salí corriendo y llamé a la policía. Le habían quitado el collar y tirado al suelo. Iba con su marido, pero eran los dos mayores y tampoco pudo hacer nada".

Federico, vecino del barrio donde se encuentra el Centro de Primera Acogida de Hortaleza. E.E.

Domingo y Elisa recuerdan casos parecidos en los últimos meses. "Nosotros vimos en una ocasión como unos chicos pasaron por nuestro lado corriendo. Al parecer, le habían tirado del bolso a una señora y luego habían huido calle abajo", dicen.

Federico, por su parte, narra como hace dos semanas le quitaron una cadena con una cruz a una amiga suya. "Le dieron un golpe en la cabeza. Esa misma tarde atracaron a otros dos conocidos". Javi explica que a veces también les "increpan".

Unos metros más abajo del centro, cerca de la estación de Metro de Pinar del Rey, Jose también asegura que a una conocida suya le quitaron el móvil un grupo de estos menores. "A mi hija le han roto la luna y a mí los espejos del coche. A veces se sientan en la parada [frente al refugio] y no dejan sitio a los que esperan el bus", añade.

María, una joven que lleva en el barrio "toda la vida", cuenta que no sale a partir de las nueve de la noche por la zona. "Me acorralaron en mi portal hace unos años. Me intentaron asfixiar y conseguí librarme, pero ya el miedo lo tienes".

"Más vigilancia"

"Están todo el día en la calle", explica María. Ella, como muchos de los vecinos, opina que deberían de tener "más vigilancia". "Es un albergue. Solo vienen para comer". "No hay derecho que estemos pagando impuestos para que estos niñatos hagan lo que quieran. Que, al menos, los pongan a estudiar", señala Carmen.

"Deberían de tenerlos más atendidos. Que tengan sus horas lectivas y les den educación, les enseñen un oficio y nuestro idioma, para que luego puedan ganarse la vida", opina Pilar. "No entiendo por qué si a mi hijo con 12 años le ve por la calle la policía y le paran, ellos siendo menores también puedan salir sin problemas", argumenta Paloma.

El Centro de Primera Acogida de Hortaleza. E.E.

Apuntan el parque cercano, el llamado de Clara Eugenia, como su lugar de preferencia. "Hay un parque infantil allí, pero nunca llevo a mis hijas porque lo tienen siempre ocupado", explica Juan Pedro.

"Está lleno de mierda, porque aquí hacen sus necesidades, dejan las botellas de cristal... Cuando yo era chaval, hubo algún conflicto en el barrio, pero nada que ver con lo que hay ahora", añade.

En este sentido, desde la Comunidad de Madrid ya han pedido en ocasiones a la Delegación la repatriación de los menores no acompañados que presentan "graves dificultades de adaptación".

De hecho, este mismo lunes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha recordado que son 58 los expedientes que ya tiene la Delegación para proceder al retorno de esos menores, con los que "no han hecho nada" por ahora.