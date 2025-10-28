Un hombre de 40 años con un "brote" psiquiátrico se atrinchera en su vivienda de Leganés

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 40 años con problemas psiquiátricos se atrinchera en su vivienda en Leganés. El incidente ocurrió en la Avenida María Guerrero, tras un "brote" psiquiátrico informado por sus padres. Equipos de emergencia, incluyendo bomberos y policía, están en el lugar intentando mediar.

Un hombre de 40 años aquejado de problemas psiquiátricos se ha atrincherado este martes en su vivienda de la Avenida María Guerrero, en la madrileña localidad de Leganés.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid y la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Alrededor de las 17 horas los padres del varón han llamado para informar de que había sufrido un "brote" y se había refugiado en su casa.

Al lugar han acudido dos dotaciones de bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Summa112 en preventivo con una UVI móvil y una unidad de psicólogos. Por el momento, el hombre se encuentra solo en su domicilio y Policía Nacional está mediando para que salga de la vivienda.

Atropello en Getafe

El sur de la Comunidad de Madrid también ha sufrido otro hecho este martes. Un trabajador de 57 años ha fallecido en la madrugada tras ser arrollado por un tren en una vía férrea ubicada en la localidad madrileña de Getafe, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A las 4:40 horas, el 112 recibió una llamada alertando de que se había producido un arrollamiento de un trabajador en la vía del tren a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial.

Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112, que han encontrado al hombre inconsciente y en estado muy grave, en parada cardiorrespiratoria.