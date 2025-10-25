El nuevo 'coliving' de lujo para mayores de 50 años en La Moraleja: un modelo pionero con spa, gimnasio y enfermería

El modelo del coliving (modelo de vivienda en el que se comparten espacios comunes) suele relacionarse con jóvenes trabajadores o estudiantes que necesitan un lugar donde vivir de manera temporal.

Sin embargo, ahora ha dado un paso más allá, cambiando por completo el concepto que se tenía de él. Y es que Cando Living está preparando la apertura a finales de noviembre de su centro en La Moraleja. Un lugar que unirá la vida en comunidad con el lujo. Todo con una particularidad: solo será para mayores de 50 años.

Desde Cando -impulsado por JV20 Investment & Advisory y gestionado por Yurbban Hospitality Group- lo definen como una propuesta "innovadora" que "redefine la forma de vivir" en uno de los entornos más exclusivos de Madrid.

Se trata de una apuesta única en España que no se ha visto antes. De hecho, desde la dirección aseguran que este primer centro en Madrid solo marca el inicio. "Nuestro objetivo es replicarlo en lugares como Andalucía, Comunidad Valenciana, el norte de la Península, Baleares y Cataluña".

El complejo ofrece 76 apartamentos de obra nueva, sofisticados y funcionales. Estos se pueden comprar, con precios a partir de 620.000 euros para los más pequeños, o alquilar a partir de 4.300 euros al mes (ambos sin IVA incluido). En el caso de adquirir la vivienda, se cobra un extra de unos 2.400 euros al mes para poder acceder a todos los servicios.

Jardines, spa y atención médica

Los apartamentos de hasta tres dormitorios cuentan con un interiorismo de la mano de Gunni & Trentino, referente internacional en diseño y decoración.

Se encuentran en un espacio rodeado de más de 20.000 metros cuadrados de jardines privados y otros espacios comunes. Un edificio con una arquitectura contemporánea y luminosa, firmada por el estudio internacional Life3A.

Spa de Cando Living en La Moraleja. Cando Living

Entre sus servicios destacan un restaurante con propuesta gastronómica diseñada por la firma Ver Aguas, coctelería, gimnasio, spa & wellness asesorado por Signature Spa, piscina exterior, biblioteca, sala de cine y crafts room. Todo pensado para fomentar la vida social, la creatividad y el equilibrio emocional.

Y es que la experiencia va más allá del espacio físico. Se basa en cinco pilares inspirados en las Blue Zones (áreas geográficas del mundo donde las personas viven vidas considerablemente más largas y saludables que el promedio) para entender el bienestar, la longevidad y la vida activa de una nueva manera.

Uno de los apartamentos de Cando Living en La Moraleja. Cando Living

Por eso, cuentan con atención médica, programas de salud física y mental, nutrición de calidad basada en la dieta mediterránea, actividades sociales, culturales y de ocio para hacer vida en comunidad y entrenamiento personal.

Sobre todo, destacan la atención médica y los programas de longevidad. Para ello, cuentan con la colaboración de la Clínica Universidad de Navarra, Teladoc Health y el Dr. Durántez, pionero en España en medicina preventiva y envejecimiento saludable.

Los residentes podrán disponer de atención sanitaria 24/7, enfermería in situ y chequeos personalizados. Según la dirección, este es uno de los motivos de quienes han decidido mudarse al centro, junto con la "comunidad activa y quienes la forman".

El target está formado por todo tipo de perfil: extranjeros, nacionales, trabajadores, jubilados... "Estamos creando esta nueva comunidad de más de 50 años, personas con una vida activa, consciente y social; lo que consideramos es esta nueva generación de adultos", afirman. Y es que por ahora ya hay un 20% de los apartamentos reservados o vendidos.