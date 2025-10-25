José Elías, empresario, sobre la subida de un 15% en 2025 de las viviendas en Madrid: "Da miedo buscar, todo cuesta 1 millón"

Encontrar una vivienda en España se ha convertido en una misión casi imposible. Sin embargo, la tarea es mucho más complicada todavía si este propósito lo pretendemos cumplir en Madrid, una ciudad cuyo mercado inmobiliario se encuentra saturado, con los precios disparados y con la escasez de suelo y de vivienda reinando.

Es por ello que ya no basta con disponer de recursos financieros para comprar un piso, ya que las pocas ofertas que hay disponibles en la capital de España se encuentran tan disparadas que es casi imposible acceder a ellas. Así lo explican la mayoría de los expertos en el sector, pero también las personas que han hecho fortuna a raíz de jugar bien sus cartas en el mercado.

Uno de los ejemplos más mediáticos de la actualidad es el empresario José Elías, quien sabe mejor que nadie lo que es pasar de la nada al todo en cuestión de muy poco tiempo. Además, gracias a la fortuna que ha conseguido hacer en los últimos años ha podido moverse también por este sector para repartir el resto de sus inversiones y seguir ampliando su patrimonio.

Por ello, sabe la complicada situación que atraviesa el sector en ciudades como Madrid, un asunto sobre el que ha reflexionado en una de sus últimas entregas de su podcast Búscate la vida, donde trata cómo se ha disparado el precio de la vivienda en la capital en los últimos años. Asegura sentirse a mitad de camino entre el asombro y el desconcierto.

Y es que tras analizar la situación actual, el empresario dice sentir incluso terror porque cada vez que se busca una vivienda en Madrid hay que preparar una elevada cantidad de dinero: "A mí me empieza a dar miedo cuando vas a buscar un piso y ves millón, millón y algo por un piso y digo, ¿cómo haces para vivir allí?".

El análisis de José Elías

Los datos oficiales de Madrid evidencian una situación que antes solo eran sensaciones, pero que ahora son realidades. Los precios en la capital de España se han disparado hasta límites históricos, algo que no se había visto nunca. Al menos hasta cotas tan altas como las actuales. Esto ha llevado a muchos expertos como José Elías a analizar una situación cada vez más crítica.

La vivienda ha subido un 15% en el año 2025 en Madrid. Sin embargo, los sueldos solo han crecido un 3%. Esa diferencia hace que en muchas ocasiones sea imposible tener acceso a una casa en propiedad o a la emancipación. Además, el fenómeno que se ha registrado en la capital de España ha tenido la particularidad de su alta velocidad de ejecución.

De manera fulgurante, Madrid ha dejado atrás a otras ciudades como Barcelona. "Es muy loco. En Barcelona ha subido, pero ni mucho menos como en Madrid". Bien lo sabe José Elías, quien es natural de la Ciudad Condal y perfecto conocedor también del mercado catalán. Desde allí ha conseguido convertirse en una de las personas más ricas de España.

El presidente de Audax Renovables, que se encontraba arruinado a los 32 años y que ya era millonario a los 42, ha conseguido construir buena parte de su fortuna invirtiendo también en el sector inmobiliario. Por ello advierte de que los problemas no solo se encuentran en la compra o en el alquiler, sino también en los alojamientos temporales, los cuales han disparado sus precios.

Ante una situación tan grave como la actual, José Elías se pregunta irónicamente cómo se puede sostener este sistema si los salarios no suben en la misma proporción. Y empieza a entender a aquellos que tienen un piso comprado porque es un tesoro, aunque esté vacío.

Este testimonio aportado por una persona que cuenta con un gran respaldo dentro de su comunidad resume el sentir de mucha gente que se siente asfixiada por el intenso ritmo que registra Madrid en la actualidad. Comprar una vivienda es casi misión imposible, especialmente teniendo en cuenta el reducido nivel de recursos de buena parte de la sociedad para hacer frente a unos pisos y casas cuyos precios no dejan de subir