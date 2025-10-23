Llega un gran frente de lluvias a Madrid: 7 días de chubascos con hasta 10 l/m2, viento y caída de temperaturas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Madrid enfrentará un frente de lluvias con chubascos durante casi una semana, alcanzando hasta 10 litros por metro cuadrado. Las autoridades advierten sobre rachas de viento de hasta 60 km/h en Madrid, con posibles picos de 80 km/h en la sierra. El clima en Madrid se tornará más frío, con temperaturas que descenderán progresivamente, alcanzando mínimas de hasta 6 grados el domingo.

Madrid está a punto de cerrar una semana más y muchas personas ya piensan en qué planes van a hacer durante el viernes, el sábado y el domingo. Sin embargo, este fin de semana no será como los anteriores, ya que tiene reservado una sorpresa que sin duda no será agradable para la mayoría de madrileños. Se trata de la llegada de un importante frente de lluvias.

Después de jornadas de inestabilidad donde en muchas partes de la capital y de la Comunidad las nubes han respetado, llegan por delante unos días bastante complicados. Y es que se espera la venida de un temporal de lluvias que va a dejar precipitaciones en las próximas jornadas. A pesar de que no serán muy abundantes, sí preocupa la extensión en el tiempo.

Tal y como advierte AEMET, se espera que en mayor o menor medida estos chubascos se prolonguen durante casi una semana, es decir, hasta el miércoles que viene. De hecho, está previsto que esa sea la jornada más complicada donde se rozarán acumulados de hasta 10 litros por metro cuadrado. Por ello, conviene tener a mano los paraguas.

Y es que es una realidad que el otoño parece entrar en la capital de España por la puerta grande después de unas semanas en las que la climatología ha respetado y mucho, sobre todo desde el punto de vista de las temperaturas. Quien no llegará, de momento, será el frío. Aunque sí es cierto que las temperaturas bajarán unos grados en las próximas jornadas dejando un clima muy fresco hasta la próxima semana.

Pero tal y como advierten las autoridades, lo más preocupante de cara a las próximas horas y días serán la fuertes rachas de viento, las cuales podrían ascender hasta los 60 kilómetros por hora. Condiciones todas ellas que auguran un fin de semana en el que no será fácil aprovechar los pequeños ratos de sol que nos regale un cielo que vivirá casi siempre gris y encapotado.

¿Cuándo y dónde va a llover?

Toda España se encuentra bajo alerta de lluvias y Madrid no va a ser menos. La capital de España, que ya lleva algunos días sufriendo la presencia de chubascos dispersos, se prepara ahora para un pequeño temporal tan típico de estas fechas. Un frente otoñal que va a dejar, en principio, precipitaciones y mucho viento durante las próximas jornadas.

Es precisamente eso lo que más preocupa a las autoridades. Tal y como advierte la Agencia Estatal de Meteorología, durante los próximos días se esperan rachas de viento de 40, 50 y hasta 60 kilómetros por hora. En la sierra estas podrían aumentar hasta los 80 kilómetros por hora. Esto ha llevado al Ayuntamiento de Madrid incluso a cerrar ciertos tramos de algunos parques de la capital como el de El Retiro.

Y todo después de que se haya activado la alerta naranja por condiciones climatológicas adversas. Pero durante estos días no solo vamos a tener fuertes rachas de viento, sino también aviso por precipitaciones. Y es que desde este jueves, cuando los cielos han amanecido con precipitaciones, hasta la próxima semana, va a haber lluvias.

Las predicciones meteorológicas indican que las jornadas más complicadas empezarán este viernes, con lluvias previstas entre las 06:00 horas de la mañana y las 18:00 horas de la tarde. Sin embargo, lo peor llegará sin duda durante el fin de semana, ya que lloverá tanto sábado como domingo durante todo el día. Eso sí, se espera que para cerrar la semana haya algunos momentos de sol y claros entre tanta agua.

Y es que habrá días en los que el acumulado de precipitaciones se acerque a los 10 litros por metro cuadrado. Lejos de persistir, esta será la tónica habitual durante buena parte del inicio de la próxima semana. A pesar de que el lunes el sol brillará con cierta intensidad, el martes volverán las nubes y para el miércoles se esperan de nuevo chubascos intensos.

Las zonas más afectadas en líneas generales volverán a ser todos los puntos de sierra, donde llegarán con más fuerza las lluvias y sobre todo el viento. Además, en el caso de las temperaturas, aunque se mantendrán en estándares templados y moderados, lo cierto es que seguirán bajando. Durante este jueves, municipios como Collado Villalba tendrán mínimas de 10 grados y máximas de 20. Eso sí, en puntos como Aranjuez o Getafe habrá picos de hasta 25.

A medida que avance el fin de semana, el clima va a ir acercándose hacia el invierno, teniendo su punto más complicado el domingo con mínimas de 6 y 7 grados que sin duda dejarán una de las primeras jornadas de frío realmente intenso en la Comunidad de Madrid. Esto será un anticipo de lo que viene la semana que viene con mínimas que incluso caerán hasta los 3 grados de nuevo en Collado Villalba.