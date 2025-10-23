El asesino de los tres hermanos de Morata de Tajuña buscó noticias de su crimen antes de entregarse a la Policía

Las claves nuevo Generado con IA Dilawar Hussain F.C., autor del triple homicidio de tres hermanos en Morata de Tajuña, buscó noticias sobre su crimen antes de entregarse a la Policía. La Guardia Civil encontró en el móvil del acusado documentos de préstamos a las víctimas y una fotografía con ellas en su vivienda. El móvil permitió determinar que el acusado estuvo en el lugar del crimen el día de los homicidios y regresó para quemar los cuerpos. Los cadáveres de las víctimas eran difíciles de identificar debido a la descomposición y quemaduras, y fueron encontrados apilados bajo muebles y ropa.

Dilawar Hussain F.C., el autor confeso del triple homicidio de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid) en 2023 buscó noticias en internet sobre el crimen que había cometido días antes de entregarse a la Policía, según ha explicado en el juicio la Guardia Civil.



La Audiencia Provincial de Madrid ha continuado este jueves el juicio con jurado a Dilawar Hussain F.C. por la muerte de Amelia, Ángeles y Pepe el 17 de diciembre de 2023, un crimen por el que la Fiscalía pide 36 años de cárcel para el encausado, quien tras ingresar en prisión mató también a su compañero de celda.



Su defensa solicita, en cambio, siete años y medio de cárcel al aplicar a los tres homicidios las atenuantes de alteración psíquica, arrebato u obcecación y confesión.

Durante la vista, el agente de la Guardia Civil encargado de volcar el teléfono móvil del acusado ha confirmado que este había buscado noticias en internet acerca de los homicidios que cometió días antes de acudir a la comisaría de Arganda del Rey -donde residía- para entregarse.



En su teléfono se encontraron almacenados, además, los documentos correspondientes a dos de los préstamos que hizo a Amelia y Ángeles, así como una fotografía con ellas dentro de la vivienda de estas.



El móvil de Dilawar también permitió a los agentes conocer la ubicación exacta del acusado en la fecha de los hechos.



De tal forma, se pudo determinar que el acusado merodeó por Morata de Tajuña durante la primera quincena de diciembre de 2023. El día 17 de diciembre, fecha de los homicidios, su teléfono le posiciona de manera "exacta" en el domicilio de las víctimas.

También dos días después, cuando según la investigación, regresó al lugar para quemar los cadáveres, como ya especificó el instructor del caso en la sesión de este miércoles.

Después, Dilawar no volvió a Morata de Tajuña hasta el 18 de enero de 2024, cuando los agentes encontraron los cadáveres.



También han declarado los agentes de criminalística encargados de la inspección ocular del lugar de los hechos, quienes han explicado que los cadáveres eran difícilmente identificables debido al estado de descomposición y a que habían sido parcialmente quemados.



Todos ellos han coincidido además en que los ataques se llevaron a cabo solo en la zona de entrada y el salón de la vivienda, donde se encontraron los cadáveres apilados bajo muebles y prendas de ropa, ya que el resto de la casa estaba ordenada.



El juicio continuará este viernes con las declaraciones de vecinos de las víctimas.