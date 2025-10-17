Alarma por la pérdida de una colonia histórica de la Guerra Civil en Carabanchel: "Es un patrimonio en grave riesgo"

La Dirección General de Regiones Devastadas fue un organismo del régimen franquista creado en 1939 para reconstruir las localidades y edificios dañados durante la Guerra Civil española. En Madrid, el único conjunto histórico que fue ejecutado de los planificados por esta institución fue la Colonia del Tercio y Terol, en Carabanchel.

Hoy en día, es un barrio con 683 viviendas unifamiliares en "grave riesgo de perder su valor arquitectónico y urbanístico". Y es que la asociación de defensa del patrimonio, Hispania Nostra, lo ha incluido el pasado mes de septiembre en su Lista Roja.

Se trata de una llamada de atención sobre elementos patrimoniales "de enorme interés cultural". La organización puso en marcha este listado en 2007 para reunir todos estos que se encuentran en peligro de "desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores". Actualmente, hay más de 1.500 monumentos integrados en ella en toda España (34 en la Comunidad de Madrid).

En el caso de esta colonia, la asociación ha decidido incluirla por ser "una muestra representativa de la identidad cultural y de la memoria histórica colectiva que está afectada por procesos especulativos y de gentrificación que atentan contra la identidad cultural y contra el patrimonio español reciente".

"Es un conjunto interesantísimo, hecho por grandes arquitectos tras la guerra, con muy pocos medios y un buen diseño. Pero se están haciendo una serie de obras, en nuestra opinión, fuera de lugar, que son una amenaza real y que lo único que hacen es perjudicar la imagen y alterar el espíritu de esas casas", explica Pedro Ponce de León, miembro del comité científico de la Lista Roja de esta asociación.

Así, cuenta que se están utilizando materiales para modernizarlas "que no son los que deberían ser, ampliando las casas y aumentando demasiado su superficie y su volumen", lo que "altera la fisionomía del barrio".

"Es una pena, porque le quita valor. Y no solamente histórico, sino también económico. Ya esas casas pierden muchísima parte de su atractivo y, por lo tanto, van decayendo", añade.

Casas de la Colonia del Tercio y Terol, en Carabanchel. Hispania Nostra

Por eso, con esta actuación pretenden dar parte al Ayuntamiento de Madrid para que estén pendientes de lo que se hace en la zona.

"Son construcciones abusivas que no se deberían permitir. Urbanísticamente, el Consistorio lo regula con una normativa especial de Colonias Históricas del Plan General -en 1997-, con un desarrollo que se hizo especialmente para esta por lo singular que era. Pero es que a la vista de los resultados, si las obras cuentan con licencia es que son volúmenes desmedidos o es que se están haciendo obras sin licencia", dice Ponce.

La Colonia del Tercio y Terol, en Carabanchel, actualmente. Hispania Nostra

Además, en 2019 se aprobó un Plan Especial de mejora de las condiciones, el cual califican de "muy permisivo". A partir de este, argumentan que se han realizado dichas intervenciones. Algunas también poniendo "en riesgo las condiciones de soleamiento, ventilación e iluminación de las viviendas colindantes".

"Es un modelo arquitectónico que emula la arquitectura de la colonia desde su incomprensión y que no se adapta a las exigencias de la restauración, como hubiera sido pertinente al caso", expresan desde Hispania Nostra.

La colonia del 1941

Como especifican desde la organización, la zona en la que se asienta esta colonia fue frente en la Guerra Civil, por lo que la promoción tenía por objeto la reconstrucción de los antiguos barrios del Tercio, Terol, Las Pavas y Mataderos.

El proyecto fue redactado en 1941 por un equipo de la Dirección General de Regiones Devastadas, dirigido por el conocido arquitecto de la época Luis Moya Blanco y ejecutado por los arquitectos Luis Díaz-Guerra y Milla y Ramiro Avendaño Paisán.

Imágenes actuales de la Colonia del Tercio y Terol, en Carabanchel. Hispania Nostra

En él se combinan aspectos modernos de la ciudad jardín y del higienismo de las colonias centroeuropeas con la tradición arquitectónica procedente de la arquitectura vernácula, en línea con la autarquía propia del periodo de posguerra.

Señalan que del diseño original se suprimió la Plaza Mayor proyectada, que incluía un convento y una iglesia, así como la escuela en el centro del conjunto y un campo deportivo de grandes dimensiones.

Sus viviendas son de dos plantas, a excepción de una que cuenta con tres para disponer de un bajo como local comercial. Estas se habían planificado como "centros de producción y de autosuficiencia". A ellas se les integraba un pequeño espacio de producción de huerto y un corral.

Cuentan que es a partir del 2010 cuando se inician un periodo de relevo generacional que, con el incremento de precios del centro de la ciudad y la proximidad del área al mismo, derivó en la migración hacia esta zona de personas de clase media. "Lo que dio lugar a una gentrificación que, a día de hoy, se sigue acentuando".