Violenta reyerta entre vecinos y miembros de una empresa desokupa en Vallecas: 16 detenidos y tres heridos

La Policía Municipal de Madrid detuvo a 16 personas involucradas en una pelea en plena vía pública en el distrito de Puente de Vallecas entre vecinos de la calle Alfonso XIII y miembros de una empresa de desokupación. Tres personas resultaron heridas, incluido el propietario de la vivienda okupada.

Agentes de la Policía Municipal y de la Nacional se presentaron en esa calle tras recibir una llamada alertando de una pelea multitudinaria durante la tarde de este martes.

Según informa Europa Press, a su llegada, los agentes observaron que varios de los implicados en el incidente trataron de huir de la zona por las calles adyacentes, según han informado fuentes policiales.

En ese momento, las unidades de intervención lograron dar el alto y detener a diez de estas personas, que vestían con ropa de color negra y serigrafiada con el logotipo de la empresa de desokupación APD Security Iberia.

Testigos relatan a la Policía que el otro grupo de personas implicadas en la pelea eran miembros de Bukaneros, el grupo de animación del Rayo Vallecano.

Tras esto, los agentes lograron contactar con el propietario de la vivienda, que aseguraba que se había desplazado hasta un gimnasio de boxeo situado en la misma calle para negociar la recuperación de su vivienda, momento en el que fue agredido con un ladrillo en la cabeza y tuvo que ser atendido por efectivos sanitarios.

A partir de estas declaraciones, la Policía accedió al gimnasio de boxeo, que estaba cerrado desde dentro, y localizó a tres personas que afirmaban haber sido atacadas por el grupo de empleados de la empresa de desokupacion. Los agentes localizaron elementos susceptibles de ser usados como un arma, como un bate de béisbol metálico, palos de madera e incluso hazadas.

Finalmente, el balance de detenidos ascendió a 16, incluidos diez miembros de la empresa de desocupación y el resto de vecinos que salieron a la calle a defender a esta persona, que lleva al menos siete años residiendo de forma irregular en el piso, según informa Telemadrid.

Además del propietario de la vivienda, que fue atendido por un traumatismo craneoencefálico leve, también tuvieron que ser tratados por Samur-Protección Civil otras dos de las personas que se encontraban en el interior del gimnasio de boxeo por un corte en la ceja y por lesiones costales. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital Clínico.