Marta, empresaria de Madrid en Suiza desde hace más de 10 años: "Por limpiar te pagan 37 euros la hora sin saber idiomas"

Vivir en Madrid se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. El principal problema que tiene la capital es la escasez de vivienda, ya que al problema de la falta de suelo y construcción se une una subida de precios que parece no tener fin. Esto hace que cada vez más jóvenes huyan despavoridos en busca de un futuro mejor.

Por si esto fuera poco, la capital de España también ha sufrido un estancamiento súbito de los salarios a la par que el mercado laboral se ha tensionado por completo. Así pues, los pocos afortunados que consiguen un trabajo tienen que aceptar sueldos muy bajos y condiciones que rozan lo indigno.

Si España recibe así a los nuevos elementos que llegan a su entramado laboral, no es de extrañar que muchos decidan hacer las maletas para fugarse lejos de nuestras fronteras, buscando un futuro lejos de Madrid. Y es que el porvenir a veces está a la vuelta de la esquina y otras al otro lado del mundo.

Algo así es lo que hizo Marta, una empresaria que un buen día decidió dejar Madrid para llegar a Suiza, donde se buscó un nuevo futuro con un resultado de éxito. Y es que esta madrileña lleva ya viviendo en uno de los países más tranquilos de Europa desde hace más de 12 años.

A Marta le ha ido tan bien en su arriesgada apuesta que no solo consiguió encontrar trabajo en Suiza, sino que pudo desarrollarse y realizarse como empresaria además de formar y criar a su familia. Ahora, todos juntos conocen Europa sin olvidar los difíciles que fueron los inicios.

Cómo conseguir trabajo en Suiza

Llegar a un nuevo país es un trance complicado. Especialmente si lo haces como Marta, quien decidió abandonar Madrid para buscar un nuevo comienzo sin tan siquiera hablar alguno de los idiomas que se suelen hablar en Suiza. Sin embargo, ni eso supuso un freno para ella.

Esta empresaria y madre de cuatro hijos solía contar a través de sus redes sociales sus aventuras por su nueva casa, pero también algunos de los diferentes viajes que hacía por el 'Viejo Continente'. Y en una de sus publicaciones recordaba cómo consiguió encontrar trabajo casi desde la nada.

Marta recuerda que cuando ella se puso a buscar no hablaba ningún idioma. Sin embargo, hay tres páginas web que le ayudaron mucho en su tarea y que recomienda a todos los españoles que sean recién llegados: Homerservice24.ch, Liliput.ch y Careerjet.ch.

Sin embargo, a pesar de que estos portales le fueron de ayuda, lo que realmente le fueron útiles son los consejos que ella ahora mismo comparte. Algunos tan sencillos como "usar el traductor de Google" para poder hacernos entender.

Otro de sus consejos es "ser sinceros ante todo". Además, recomienda no mentir ni siquiera con lo del idioma. Y no dejar de buscar y de enviar solicitudes sin parar. Sin embargo, el mejor y más llamativo de todos los consejos que da es buscar "trabajos de limpieza, en especial en casas privadas".

Esto es así porque, tal y como explica, en tareas de limpieza privada se llegan a pagar hasta 35 francos suizos la hora. Es decir, más de 37 euros. Por ello, asegura que tenemos que tener cuidado para que no aceptemos menos dinero del que nos corresponde o del que se suele dar por estos trabajos. Y tampoco ofertas excesivamente buenas.

"¡Cuidado! No te fíes de ofertas súper generosas, si te ofrecen un contrato a distancia, pero debes enviar X dinero para obtener el permiso de trabajo, etc... ¡En Suiza también hay estafadores!".