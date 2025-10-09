El Samur en San Blas.

El Samur en San Blas. Emergencias Madrid

Grave un hombre de 39 años tras ser tiroteado en la cara, en el cuello y en el tórax en una urbanización de San Blas

Los hechos sucedieron en la calle Campezo número 14 hacia las 20.00 horas de este miércoles.

J. Soler
Un hombre de 39 años se encuentra en estado grave al haber sufrido heridas por arma de fuego en la calle Campezo, en el número 14, ubicada en el distrito de San Blas, según han informado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.

Sobre las 20.15 horas de este miércoles, los equipos de Samur-Protección Civil recibieron el aviso de que un hombre había sufrido heridas por arma de fuego en el tórax, en la cara y en el cuello.

Los servicios de emergencia atendieron a este hombre en el interior de la urbanización para después intubarlo, estabilizarlo y posteriormente trasladarlo al hospital de La Paz con pronóstico grave.

La Policía Nacional investiga este suceso. La Policía Municipal de Madrid acompañó al convoy sanitario hasta el centro hospitalario.