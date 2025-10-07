Vídeo del interior del edificio derrumbado en el centro de Madrid: así quedó tras caer los forjados de varios pisos

Captura de un video facilitado por Emergencias Madrid con los equipos de emergencia en el lugar.

Un estruendo repentino, una nube de polvo densa y los restos de la fachada desplomada transforman el edificio del centro de Madrid derrumbado este martes en un escenario caótico, casi bélico. Así se puede apreciar en un vídeo del interior del lguar al que ha tenido acceso Madrid Total.

El vídeo muestra la fachada interior del edificio en obras que ha sufrido un derrumbe parcial hacia el interior del inmueble, donde el concreto y los materiales caídos se mezclan como piezas de un dominó que han perdido su equilibrio.

La escena evidencia los daños estructurales: la pared exterior ya no existe en gran parte del nivel grabado, dejando expuesta la infraestructura y los materiales de construcción, así como escombros en el interior.

Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: hay tres heridos y cuatro desaparecidos

Se puede observar que en el entorno hay personal preocupado y la situación parece reciente y grave, dada la magnitud del colapso. El aire está saturado de polvo blanco, la visibilidad se nubla por la nube que envuelve cada rincón y las partes derrumbadas de la fachada se esconden entre restos de escombro y hierros retorcidos.

Se distinguen a uno de los obreros hablando con el que graba entre el humo, que flota en el ambiente y confunde los límites entre el interior y el exterior del edificio.

A pocos metros de Ópera

El siniestro ha ocurrido sobre las 13:00 horas en el número 4 de la calle de las Hileras, a pocos metros de la plaza de Ópera y la Puerta del Sol. El derrumbe de varios forjados ha dejado trabajadores heridos y otros desaparecidos, a los que los equipos de emergencia continúan buscando.

A la zona acudieron bomberos del Ayuntamiento de Madrid, guías caninos de la Policía Nacional y Municipal, y drones que ayudan a localizar a los obreros que no han sido hallados.

Derrumbe en un edificio de la calle Hileras en Ópera.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado que se trata de un edificio de cinco plantas y un sótano que estaba completamente en obras.

Ha pedido no hacer "conjeturas" sobre las causas del colapso, aunque ha reconocido que "todo apunta" a que podría estar relacionado con los trabajos de rehabilitación. La fachada se mantiene "inestable" y los bomberos trabajan con cautela para evitar que se desplome por completo.

El edificio, construido en 1965 y vacío desde hacía años, se encontraba en pleno proceso de transformación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas. Hasta ahora, únicamente se utilizaba parte de su aparcamiento por los vecinos de la zona.

La empresa Rehbilita es la encargada de su reforma integral, que incluía la consolidación estructural, la reestructuración de los garajes y la instalación de una grúa-torre, autorizada el pasado mes de junio.

Días de desescombro

Según fuentes de la propia constructora, en el momento del derrumbe los operarios estaban colocando losas en el suelo cuando el peso habría provocado el colapso. Las labores de búsqueda y desescombro continúan y, según la vicealcaldesa, se prolongarán durante horas dada la cantidad de material acumulado en el interior.

El área fue completamente acordonada para garantizar la seguridad y facilitar los trabajos de rescate. Los equipos trabajan con extrema precaución ante el riesgo de nuevos desprendimientos en la estructura dañada.